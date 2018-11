Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adeunis a constaté une solide progression de ses prises de commandes et confirme ainsi son objectif d'accélération de sa croissance au cours de l'exercice 2018/2019 (+15% en 2017/2018). Comme anticipé par le spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil, la croissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre (+6%, dont +15% pour les activités stratégiques à 5,622 millions d'euros) ne reflète pas la tendance commerciale de l'ensemble de l'année, compte tenu de la concentration des livraisons attendue sur le second semestre (période d'octobre 2018 à mars 2019).