Crolles, le 7 juillet 2020

Résultats 2019/2020 – Forte amélioration de la rentabilité grâce au recentrage de l'activité sur l'IIoT et à la nouvelle organisation industrielle

Recentrage de l'activité sur les produits IIoT « catalog range » à marges élevées

Impact maîtrisé de la crise sanitaire en fin d'exercice ;

Nette amélioration de l'EBE liée à la rationalisation de la structure de coûts et à la relocalisation d'une partie de la production en France ;

Résultat net positif grâce à la plus-value de cession de Vokkero ;

Remboursement de la dette financière avant obtention d'un PGE de 0,8 M€ post-clôture ;

Ambition maintenue d'un retour à un EBE normatif[1] à l'équilibre au cours de l'exercice 2020/2021.

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente ses résultats annuels pour l'exercice 2019/2020 (période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020).

Les comptes au 31 mars 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel. Les comptes de la société pour l'exercice clos au 31 mars 2020 seront disponibles sur le site Internet d'Adeunis (www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 juillet 2020.

Ces résultats interviennent après la cession de l'activité Vokkero à VOGO, effective le 31 octobre 2019 et la présentation de la nouvelle feuille de route d'Adeunis, recentré sur son activité dans l'Internet des Objets Industriels. Les comptes annuels au 31 mars 2020 intègrent donc l'activité Vokkero durant les 7 premiers mois de l'année.

Toutes les analyses présentées dans ce communiqué se baseront sur des comptes 2018/2019 comparables. En effet, avant la cession de Vokkero, la société américaine Adeunis NA et ADEUNIS France constituaient un Groupe. La société américaine ayant été cédée comme partie intégrante de la marque Vokkero, les comptes présentés sont maintenant les comptes sociaux de la société ADEUNIS France seule, les éléments de comparaison étant les comptes sociaux 2018/2019 d'ADEUNIS France.

Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis, déclare : « L'exercice 2019/2020 aura été riche en développements et rythmé par le recentrage de nos activités, avec la vente de Vokkero, et la réorganisation industrielle.

Avec la crise sanitaire, notre positionnement commercial prend encore plus de sens. Nos offres IIoT globales, qui permettent un pilotage à distance de flottes de capteurs, représentent des solutions particulièrement adaptées dans la prévention des risques et la création d'un monde plus sûr.

En outre, le travail intense sur notre structure de coûts porte aujourd'hui ses fruits. Grâce à la transition d'un modèle basé sur la croissance vers un modèle privilégiant la rentabilité des activités, nous avons fortement réduits nos pertes. Le maintien de cette dynamique, notre capacité financière renforcée, associée au développement soutenu de nos offres et de nos marchés devraient nous permettre d'atteindre le seuil de rentabilité financière au cours de l'exercice 2020/2021.

À terme, notre ambition est de devenir un leader sur nos marchés que ce soit seul ou accompagné d'un industriel qui permettrait d'atteindre nos objectifs plus rapidement. »

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises 2018/2019

Publié 2018/2019

Comparable[2] 2019/2020 Chiffre d'affaires Groupe 12 324 11 942 8 878 Marge sur coûts d'achat

et de sous-traitance 6 609 5 443 4 169 Taux de marge brute 53,6% 45,6% 47,0% Charges de personnel (5 878) (5 635) (3 782) Charges externes[3] (3 413) (2 879) (2 069) EBE[4] (2 682) (3 071) (1 682) Dotation aux amortissements et provisions (815) (575) (732) Résultat d'exploitation (3 497) (3 646) (2 414) Résultat financier (23) (2 414) 1 822 Résultat exceptionnel (99) 5 1 425 Impôt 30 701 439 Résultat net (3 589) (5 354) 1 272

Chiffre d'affaires en croissance sur les produits à marges élevées, au cœur de la stratégie commerciale

(en milliers d'euros) 2018/2019

Comparable 2019/2020 Variation IIoT « catalog range » 2 523 3 504 +39% IIoT « customized product » 2 882 1 344 -53% Modules M2M 1 141 1 279 +12% Chiffre d'affaires du nouveau périmètre 6 546 6 127 -6% Activité cédée : Vokkero 5 396 2 751 -49% Chiffre d'affaires Adeunis 11 942 8 878 -26%

Le chiffre d'affaires du nouveau périmètre (hors activités cédées) ressort à 6 127 k€ pour l'exercice 2019/2020, en baisse contenue de 6%, la crise sanitaire ayant contraint certains clients à décaler une partie de leurs commandes, notamment en raison de contraintes logistiques.

Néanmoins les activités « catalog range », qui sont au cœur du développement commercial autour des nouvelles solutions standardisées à marges élevées, ressortent en forte croissance de +39% à 3 504 k€. Dans la continuité de cette stratégie, les solutions à faibles marges « customized product » ressortent en baisse de 53% à 1 344 k€. L'activité de modules M2M enregistre une progression de 12% sur l'exercice, à 1 279 k€.

Après ajout du chiffre d'affaire résiduel de Vokkero consolidé durant les 7 premiers mois de l'exercice, jusqu'à sa cession le 31 octobre 2019, le chiffre d'affaires de la société ressort à 8 878 k€ pour l'exercice 2019/2020.

Validation de la stratégie par une croissance de 4 points de la marge brute et un EBE en forte progression

La cession de Vokkero a entraîné, en plus d'un repositionnement de l'activité, une réflexion globale sur la structure de la société. Fort d'un constat à la fois stratégique, sociétal et économique, la nouvelle Direction a procédé à la relocalisation en France d'une partie de la chaîne de production (voir communiqué du 4 juin 2020), précédemment localisée en Asie du Sud-Est. En plus d'un effet positif immédiat sur la marge brute, Adeunis a tiré profit de cette relocalisation lorsque le début de pandémie sur le continent asiatique fin 2019/début 2020 avait considérablement ralenti le commerce international.

En conséquence durant cet exercice, la marge brute sur le nouveau périmètre a fortement progressé passant de 41,9% à fin mars 2019 à 45,9% au 31 mars 2020, tirée par la croissance de la marge brute sur les segments IIoT « catalog range » et « customized product » validant en seulement quelques mois le bien fondé du repositionnement stratégique, associé au travail sur la structure de coûts.

De plus, durant l'exercice, le Groupe a poursuivi ses efforts de rationalisation avec une réduction sensible de ses charges d'exploitation entraînant une forte amélioration de l'EBE de +1,4 M€ passant ainsi de -3,1 M€ à -1,7 M€, particulièrement due :

À la baisse des charges de personnel : Adeunis compte au 31 mars 2020 un effectif de 32 personnes contre 64 en début d'année et ne prévoit pas, à ce stade, d'embauches supplémentaires sur l'exercice 2020/2021. À compter du mois de novembre 2019, la masse salariale moyenne mensuelle d'Adeunis a été réduite de 50% par rapport à la masse salariale moyenne des 7 premiers mois (206 k€ vs 402 k€) ;

Aux charges externes qui diminuent, hors effet périmètre, sous l'effet d'une meilleure prévision des achats et des ventes, permettant de diminuer la production sous-traitée et les coûts associés.

Après prise en compte de la dotation aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation atteint -2 414 k€, en amélioration de 1 232 k€ sur un an.

Le résultat exceptionnel atteint 1 425 k€ en lien principalement avec les 6,5 M€ issus de la cession de Vokkero et utilisés pour partie au le remboursement de la dette du Groupe.

Le résultat financier ressort positif à 1 822 k€ du fait d'une reprise de provision sur la filiale américaine cédée lors de la cession Vokkero, malgré une charge d'intérêts de 533 k€, principalement liée au remboursement anticipé de la dette du Groupe.

Finalement, le résultat net de la Société pour l'exercice 2019/2020 ressort à 1 272 k€ contre -5 354k€ lors de l'exercice précédent.

Renforcement de la visibilité financière sur l'ensemble de l'exercice à venir

ACTIF 03/19

Comparable 03/20 PASSIF 03/19

Comparable 03/20 Actif immobilisé 2 561 1 145 Capitaux propres 2 756 4 028 Actif circulant[5] 7 988 6 812 Provisions et impôts différés 70 42 Dont stocks 2 070 1 246 Dettes 7 375 3 879 Dont créances clients 2 466 1 648 Dont dettes financières 2 716 225 Disponibilités 1 838 1 384 Dont dettes d'exploitation 4 508 3 491 Total Actif 10 549 7 957 Total Passif 10 549 7 957

Au 31 mars 2020, Adeunis présente des capitaux propres de 4 028 k€ et une trésorerie nette de 1 159 k€ grâce à une trésorerie disponible de 1 384 k€ et un endettement financier de 225 k€.

En effet, Adeunis a employé le produit de la cession de Vokkero de 6,5 M€ au désendettement intégral de la société. Ainsi, au 11 novembre 2019, Adeunis n'avait plus de dette bancaire ou obligataire à son bilan, hors prêt innovation Bpifrance de 225 k€ à 0% d'intérêts et disposait de 2,7 millions d'euros de ressources disponibles, dont 0,7 million d'euros d'avances en comptes courants.

Post-clôture, le Groupe a sollicité et obtenu de ses partenaires bancaires : BNP Paribas, le CIC et la Banque Rhône-Alpes - un Prêt Garanti par l'État (PGE) d'un montant de 0,8 million d'euros, qui vient renforcer la trésorerie du Groupe dans un contexte de crise sanitaire.

Durant l'exercice, la nouvelle Direction a entrepris un travail de rationalisation de son niveau de stock. Ainsi, après alignement des stocks sur la nouvelle capacité industrielle, le BFR est ressorti en nette baisse au 31/03/2020. Adeunis poursuivra ce travail durant le prochain exercice, entraînant au premier semestre une dépréciation ponctuelle de stocks obsolètes de l'ordre de 500 k€, sans impact sur la trésorerie ni sur le résultat net 2020/2021. En effet, la Société a comptabilisé une provision de la totalité du montant en question au 31 mars 2020.

Ambition d'un EBE à l'équilibre au cours de 2020/2021 et poursuite du processus de rapprochement

Recentré sur l'IIoT, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence de ce marché. Sur la période 2019/2021, le Groupe poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées ;

L'amélioration continue de la gamme de produits et développement de nouveaux services avec l'offre KARE+ pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle

« Device As A Service », avec un focus sur les Grands comptes ainsi que sur l'expansion internationale ;

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l'industrie et des villes permettant notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques et au pilotage des installations à distance ;

L'apport de l'intelligence artificielle et du Edge Computing pour accroître la pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en réduisant leurs coûts.

Sur l'exercice 2020/2021, le premier semestre, débuté le 1er avril 2020, devrait connaître des décalages de commandes du fait de la crise sanitaire, entraînant un point bas du chiffre d'affaires au 30 septembre 2020, avant de rebondir mécaniquement au second semestre. Cependant, le recentrage sur les solutions les plus rentables et la nouvelle organisation industrielle devraient permettre la poursuite du renforcement des marges de la Société, permettant le renouvellement de l'ambition d'un retour à un EBE normatif à l'équilibre (hors élément exceptionnel tel que la dépréciation de stocks évoqué ci-dessus) au cours de l'exercice 2020/2021. En outre, le désendettement du Groupe à hauteur de 2,7 M€, suivi de l'obtention récente d'un PGE de 0,8 M€ permet de disposer d'une visibilité financière confortable sur l'exercice à venir.

Dans ce contexte, souhaitant accélérer son développement pour devenir un leader de son marché, Adeunis poursuit sereinement le processus initié, dans le cadre d'un mandat accordé à une banque d'affaires, en vue d'un potentiel rapprochement avec un industriel qui pourrait aboutir à un changement de contrôle.

Prochains rendez-vous : la société commentera ses résultats annuels lors d'une conférence téléphonique, ce mercredi 8 juillet 2020 à 11h30. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020/2021 sera lui présenté le 10 décembre 2020 après bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

Annexes (ancienne présentation de l'activité)

(En milliers d'euros) 2018/2019

Comparable 2019/2020 Croissance IIoT 5 405 4 848 -10% Modules M2M 1 141 1 344 +12% Chiffre d'affaires du nouveau périmètre du Groupe 6 546 6 127 -6% Vokkero® 5 396 2 751 -49% Chiffre d'affaires Groupe 11 942 8 878 -26%

[1] hors éléments exceptionnels

[2] Voir encadrée en page 1

[3] Hors frais de sous-traitance

[4] Excédent Brut d'Exploitation : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions

[5] Hors disponibilités

