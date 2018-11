Adeunis : croissance de 6% du CA semestriel

30/11/2018 | 10:47

Le spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil Adeunis affiche à fin septembre un chiffre d'affaires de 5.622.000 euros pour son premier semestre comptable, en croissance de 6% en comparaison annuelle (+15% pour les activités stratégiques).



'Comme anticipé, la croissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre ne reflète pas la tendance commerciale de l'ensemble de l'année, compte tenu de la concentration des livraisons attendue sur le second semestre', affirme-t-il.



Conformément aux tendances dévoilées le 25 septembre dernier, le groupe constate une solide progression de ses prises de commandes et confirme ainsi son objectif d'accélération de sa croissance au cours de l'exercice 2018-19 (+15% en 2017-18).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.