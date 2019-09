Adevinta : Leboncoin rachète le groupe Argus 0 09/09/2019 | 09:42 Envoyer par e-mail :

OSLO (Reuters) - Le site de petites annonces français Leboncoin, propriété du groupe norvégien Adevinta, va racheter le groupe Argus en vue de consolider sa position comme place de marché de premier plan pour les voitures d'occasion en France. Dans un communiqué, Adevinta précise que sa cible, groupe familial fondé en 1927 célèbre pour sa cote Argus des voitures d'occasion, a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 39,1 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 5,4 millions d'euros. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. A l'occasion de son introduction en Bourse en avril dernier - opération qui avait été la plus importante de ce type en Norvège depuis 2006 - Adevinta avait dit viser des acquisitions en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. (Terje Solsvik, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

