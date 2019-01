adidas : Un support moyen terme à exploiter 02/01/2019 | 10:20 achat En cours

Cours d'entrée : 182.15€ | Objectif : 192.8€ | Stop : 176.9€ | Potentiel : 5.85% La zone de support moyen terme des 180.1 EUR devrait permettre au titre adidas de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 192.8 €. Graphique ADIDAS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 172.2 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 180.1 EUR.

Points faibles Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Avec un PER 2018 de 22.17 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Chaussures de sport et d'extérieur Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ADIDAS 0.00% 42 005

Données financières (€) CA 2018 21 900 M EBIT 2018 2 351 M Résultat net 2018 1 650 M Trésorerie 2018 759 M Rendement 2018 1,75% PER 2018 22,17 PER 2019 19,17 VE / CA 2018 1,63x VE / CA 2019 1,50x Capitalisation 36 556 M Prochain événement sur ADIDAS 07/03/19 Année 2018 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 34 Objectif de cours Moyen 224 € Ecart / Objectif Moyen 23% Dirigeants Nom Titre Kasper Bo Rørsted Chief Executive Officer Igor Landau Chairman-Supervisory Board Harm Ohlmeyer Chief Financial Officer Willi Schwerdtle Deputy Chairman-Supervisory Board Wolfgang Jäger Member-Supervisory Board