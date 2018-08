ADIDAS : la marge opérationnelle dépasse largement l'objectif à l'issue du premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adidas a dévoilé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 397 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, en croissance de 150,6%. En prenant en compte les seules activités poursuivies par le groupe, qui s'est notamment désengagé du golf, son bénéfice net s'affiche à 418 millions d'euros, en croissance de 20,5%. Son résultat opérationnel s'est apprécié de 17,2% à 592 millions d'euros, soit 11,3% (+1,3 point) d'un chiffre d'affaires trimestriel de 5,26 milliards. Ce dernier a progressé de 4%. A changes constants, il a augmenté de 10%.Sur l'ensemble du premier semestre, Adidas a vu son bénéfice net des opérations poursuivies progresser de 18,7% pour atteindre 960 millions d'euros. Son bénéfice opérationnel ressort à 1,338 milliard d'euros (+17,1%) soit 12,4% (+1,5 point) du chiffre d'affaires. Les ventes semestrielles de l'équipementier sportifs ont progressé de 3,1% à 10,8 milliards d'euros. A changes constants, elles ont augmenté de 10%.Adidas a confirmé ses perspectives annuelles, d'une croissance organique de ses ventes d'environ 10% et d'une marge opérationnelle de 10,3% à 10,5%.