Adidas : chute malgré un relèvement d'objectifs

07/11/2018 | 10:04

Adidas chute de 4,7% à Francfort, en dépit d'un relèvement par le fournisseur d'articles sportifs d'objectifs annuels, visant ainsi désormais un BPA des opérations poursuivies en croissance de 15 à 19% et non plus de 12 à 16%.



De même, il prévoit maintenant une marge opérationnelle de l'ordre de 10,8%, au lieu d'une fourchette cible de 10,3 à 10,5%. L'Allemand réduit toutefois sa prévision de croissance des revenus hors effets de changes à entre 8 et 9%, et non plus d'environ 10%.



Au troisième trimestre, Adidas a vu son BPA des opérations poursuivies augmenter de 21% à 3,26 euros, battant de 23 cents le consensus, pour une marge opérationnelle améliorée de 1,3 point à 15,3% et des revenus de 5,87 milliards, en hausse de 8% hors effets de changes.



