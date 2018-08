Adidas : toujours en forte croissance au T2

09/08/2018 | 09:24

Mieux que prévu au 2e trimestre pour Adidas, l'équipementier sportif allemand dont l'activité et les marges ont notamment été portées par la Coupe du monde de football. Les prévisions ont été confirmées. L'action s'adjuge environ 7% ce matin à Francfort.



Au 2e trimestre (T2), les ventes du groupe de Herzogenaurach ont augmenté de 4% en données publiées à 5,3 milliards d'euros. Sans tenir compte du poids des devises, la croissance ressort à 10%, comme au T1. Ce qui reste impressionnant compte tenu d'un effet de base défavorable, ce taux ayant atteint 16% en 2017.



Le groupe a profité de l'effet 'Coupe du Monde', et aussi de hausses de prix. Sa marge opérationnelle s'est améliorée de 1,2 point de pourcentage, à 11,3%, et le résultat net ajusté a pris 20% à 418 millions d'euros.



Notons que la marque Reebok souffre, avec une baisse du CA de 3% au T2. Après des échanges avec le régulateur allemand, sa valeur a été dépréciée ex post de plusieurs centaines de millions d'euros dans les comptes 2017. Mais ceux de 2018 ne devraient pas être impactés.



Sur l'ensemble de 2018, Adidas compte toujours sur une hausse d'environ 10% de son CA hors devises et une marge opérationnelle de 10,3 à 10,5%, à comparer avec 9,8% en 2017. Le bénéfice net des opérations poursuivies serait compris entre 1.615 et 1.675 millions d'euros, ce qui présage de 13 à 17% de progression.





