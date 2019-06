Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adidas se distingue aujourd’hui sur la place de Francfort, à la faveur d’un gain de 2,79% à 270,55 euros, dans le sillage d’une note favorable d’analyste. Ainsi, Berenberg a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 206 à 315 euros, car il a identifié un point d’entrée attractif sur la valeur. « C’est maintenant le moment d’acheter », affirme l’expert. Dans sa note de recherche, le bureau d’études explique qu’Adidas détient une position dominante dans le marché attractif des vêtements de sport.L'analyste constate que le groupe aux trois bandes se traite avec une décote de 20% par rapport à Nike et de 10% par rapport au monde global du " sportswear ", alors que son momentum devrait s'améliorer.En conséquence, le broker a relevé ses estimations d'Ebit pour 2019 (+1,1%), 2020 (+3,6%) et 2021 (+8,7%). Il en a fait de même pour ses prévisions de bénéfice par action pour 2019 (+2,4%), 2020 (+5,1%) et 2021 (+10%).In fine, l'analyste estime qu'Adidas pourrait combler l'écart de marge avec son concurrent américain Nike, voire même de le dépasser sur ce terrain.Début mai, à l'occasion de la présentation de ses résultats du premier trimestre 2019, Adidas avait réitéré ses objectifs annuels, à savoir une augmentation des ventes de 5% à 8% et une marge brute d'environ 52%.