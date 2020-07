ADIDAS : RBC reste à l'achat

Données financières EUR USD CA 2020 20 055 M 22 509 M - Résultat net 2020 679 M 762 M - Dette nette 2020 212 M 238 M - PER 2020 65,6x Rendement 2020 0,97% Capitalisation 45 556 M 51 267 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,28x Nbr Employés 53 218 Flottant 89,7% Graphique ADIDAS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADIDAS AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 39 Objectif de cours Moyen 239,29 € Dernier Cours de Cloture 233,60 € Ecart / Objectif Haut 24,1% Ecart / Objectif Moyen 2,43% Ecart / Objectif Bas -27,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kasper Bo Rørsted Chief Executive Officer Igor Landau Chairman-Supervisory Board Martin Shankland Head-Global Operations Harm Ohlmeyer Chief Financial Officer Herbert Kauffmann Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADIDAS AG -19.39% 51 267 NIKE, INC. -3.22% 152 471 ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED -1.94% 23 847 PUMA SE 0.69% 11 583 DECKERS OUTDOOR CORPORATION 16.30% 5 499 SKECHERS U.S.A., INC. -28.53% 4 950