Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 199 à 188 euros et réitère sa recommandation à Sous-performer sur Adidas. La maison d'analystes indique un recul des ventes au premier trimestre plus important que prévu. Elle souligne que l'excédent de stocks risque d'être problématique. Le courtier réduit ses prévisions de bénéfice par action de 64% pour 2020 et de 10% pour 2021.