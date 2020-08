Adidas : dans le vert avec des propos de broker

07/08/2020 | 15:44

Adidas gagne plus de 1% à Francfort avec le soutien de Crédit Suisse qui réitère son opinion 'sous-performance', mais avec un objectif de cours rehaussé de 193 à 198 euros, dans le sillage d'un profit opérationnel attendu pour 2020 relevé de 515 à 556 millions d'euros.



Mettant en avant des stocks plus élevés que ce qu'il attendait au deuxième trimestre, le broker dit toutefois rester prudent quant à la capacité d'Adidas à atteindre sa double ambition de nettoyer ses stocks en excès et de reconstruire l'attrait de la marque au second semestre.



