Adidas : réalise une perte de 306 ME au 2ème trimestre

06/08/2020 | 10:11

Le chiffre d'affaires est en baisse de 34% à 3,58 MdsE au deuxième trimestre 2020 en raison de l'épidémie mondiale de coronavirus



Les ventes de la marque Adidas ont diminué de 33% au deuxième trimestre et celles de Reebok ont baissé de 42%, reflétant la plus grande exposition de la marque au marché américain.



Tous les marchés sont fortement touchés par la pandémie mondiale de coronavirus.



' La pandémie de coronavirus a pesé sur l'évolution des ventes du deuxième trimestre le plus durement en Amérique latine (-64%) et dans les marchés émergents (-60%), mais a également eu un impact négatif significatif en Europe (-40%), en Amérique du Nord (38%) et Russie / CEI (-34%).



La marge brute de la société a diminué de 2,4 points pour s'établir à 51,0% (contre 53,5% en 2019) au deuxième trimestre.



La société a enregistré une perte d'exploitation de 333 millions d'euros (bénéfice de 643 millions d'euros en 2019) au cours du trimestre, ce qui se traduit par une marge opérationnelle négative de 9,3% (positive 11,7% en 2019). Ce chiffre comprend environ 250 millions d'euros de coûts liés aux coronavirus



La société a subi une perte nette des activités poursuivies de 306 millions d'euros (+462 millions d'euros 2019). Le BPA des activités poursuivies a été négatif de 1,45 E (positif de 2,33 E en 2019).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.