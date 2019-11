adidas : La valeur du jour en Europe - ADIDAS affiche sa confiance pour 2019 après ses trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adidas a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net des opérations poursuivies en repli de 2% à 644 millions d’euros. La marge d'exploitation diminue de 1,3 point pour s'établir à 14%. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 6,41 milliards, en augmentation de 9% en données publiées et 6% à taux de change constants. Une publication « un peu meilleur qu’attendu », comme l’indique Invest Securities. En Bourse, l’équipementier sportif allemand recule de 3,09% à 272,65 euros après avoir débuter la séance dans le vert.Sur la période, les ventes combinées des marques Adidas et Reebok, ont progressé de 14% à taux de change constants dans les marchés émergents, 13% en Russie et 10% en Amérique du Nord. En Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires a lui progressé de 8%, tiré par une croissance à deux chiffres en Chine (+11%), tandis qu'en Amérique latine, les ventes ont progressé de 5%. L'Europe a pour sa part renoué avec la croissance sur les trois derniers mois (+3%)."2019 sera une année record, malgré certains défis, et une autre étape importante vers l'atteinte de nos objectifs pour 2020", a commenté Kasper Rorsted, CEO.Adidas continue de s'attendre à ce que les ventes augmentent entre 5% et 8% pour 2019, avec une accélération séquentielle significative du chiffre d'affaires au cours du quatrième trimestre. La marge brute de la société devrait elle atteindre un niveau d'environ 52% et la marge opérationnelle devrait ressortir entre 11,3% et 11,5%."Cette évolution, conjuguée à la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, devrait à nouveau entraîner une amélioration à deux chiffres du résultat net de l'entreprise", précise le groupe.Le résultat net des activités poursuivies devrait ainsi atteindre un niveau compris entre 1,880 et 1,950 milliard d'euros, soit une augmentation de 10 à 14%.