adidas : La valeur du jour en Europe - ADIDAS ne relève pas ses objectifs annuels, déception des investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adidas recule de 2,16% à 267,65 euros après avoir dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, des ventes inférieures aux attentes. Sur la période, elles sont ressorties en progression de 4,7% à 5,509 milliards d’euros contre un consensus de 5,54 milliards. Mais les investisseurs ont également été déçus par des perspectives 2019 confirmées, alors qu'une révision à la hausse était espérée. Le groupe table ainsi toujours sur une croissance des ventes de l'ordre de 5% à 8% et dit s'attendre à une accélération du chiffre d'affaires au deuxième semestre (après +5,4% au premier semestre)."Les ventes dans nos zones de croissance stratégiques, la Grande Chine et le commerce électronique ont continué d'augmenter à un taux à deux chiffres, tout comme notre résultat net", a précisé Kasper Rorsted, CEO d'Adidas.Par zone, la croissance est soutenue par les marchés émergents qui progressent de 12,4% à taux de change constants, par l'Asie (+7,8%) dont la Chine +14%, et dans une moindre mesure par l'Amérique du Nord (5,8%) et l'Amérique Latine (+4,7%). En Europe, les ventes sont stables (+0,1%). En Russie/CIS elles se replient de -4,1%.Par ailleurs, les ventes de Reebok ont renoué avec la croissance au deuxième trimestre (+3,1%).Concernant le bénéfice net des activités poursuivies au deuxième trimestre, il a progressé de 10,3% à 462 millions d'euros. La marge brute a elle augmentée de 1,2 point à 53,5%, et la marge opérationnelle s'est améliorée de 0,4 point à 11,7%.