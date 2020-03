adidas : l'impact corona 'ne peut pas être quantifié'

18/03/2020 | 11:16

Comme beaucoup de ses pairs, adidas a déclaré ce matin que l'impact global de l'épidémie de coronavirus sur son activité en 2020 ne pouvait pas être quantifié de manière fiable à ce stade.



Au lendemain de la pandémie, adidas a déclaré avoir mis en oeuvre un certain nombre de mesures, notamment des fermetures temporaires de bureaux et de magasins ainsi que des restrictions de voyage.



Les annonces sont intervenues alors que la société allemande de vêtements de sport annonçait ce matin que son résultat net des activités poursuivies avait augmenté de 12% à 1,9 milliard d'euros en 2019, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 23,6 milliards.



Du fait de cette bonne performance financière en 2019, la société recommandera de verser un dividende de 3,85 euros par action lors de l'Assemblée générale du 14 mai.



Crédit Suisse a adopté une position beaucoup plus prudente que la direction en raison de l'impact du coronavirus sur les ventes en dehors de la Chine au cours de l'exercice 2020 et a réduit ses prévisions de BPA de 31%.



' Tous les autres marchés seront fortement impactés au 2ème trimestre (-9%), notamment en Europe avec le potentiel annulation de la plupart des grands événements sportifs ' a indiqué Crédit Suisse.



