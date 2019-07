adidas : nouveau partenariat avec la ligue de basketball BIG3

Données financières (EUR) CA 2019 23 464 M EBIT 2019 2 723 M Résultat net 2019 1 923 M Trésorerie 2019 1 089 M Rendement 2019 1,41% PER 2019 28,3x PER 2020 25,3x VE / CA2019 2,30x VE / CA2020 2,17x Capitalisation 55 076 M Graphique ADIDAS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADIDAS AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 35 Objectif de cours Moyen 258 € Dernier Cours de Cloture 278 € Ecart / Objectif Haut 16,7% Ecart / Objectif Moyen -7,37% Ecart / Objectif Bas -35,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kasper Bo Rørsted Chief Executive Officer Igor Landau Chairman-Supervisory Board Harm Ohlmeyer Chief Financial Officer Willi Schwerdtle Deputy Chairman-Supervisory Board Wolfgang Jäger Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADIDAS AG 52.77% 61 967 NIKE 17.94% 137 434 ADIDAS AG (ADR) --.--% 61 967 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 35.47% 17 557 PUMA 39.34% 9 975 FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD. --.--% 5 353