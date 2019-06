ADLPartner : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assemblée générale d'ADL Partner a décidé la distribution d’un dividende d'un euro par action, conformément à la proposition faite par le directoire. Sa date de détachement est fixée au 12 juin 2019 et sa mise en paiement interviendra le 14 juin. L’assemblée générale a également approuvé la nomination en qualité de membres du conseil de surveillance d'Isabelle Vigneron-Laurioz et de Marc Vigneron pour une durée de six exercices.Cette évolution de la composition du conseil de surveillance est notamment liée à la nomination de Bertrand Laurioz en qualité de nouveau membre et président du directoire de la société suite au décès de Jean-Marie Vigneron.