ADLPartner : A suivre aujourd'hui

ADLPartner a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 66,9 millions d'euros, en croissance de 13,8 % et un volume d’affaires brut de 141,1 millions, en progression de 4,8 %. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en croissance de 17 %. Cette évolution confirme la solidité des activités de services de presse dans un contexte d'optimisation des investissements commerciaux, l'importante croissance des activités de services marketing BtoB compte tenu de la consolidation de la société Converteo et le développement continu des activités de courtage d'assurance.ADLPartner poursuit ses investissements commerciaux dans son offre ADL et dans sa filiale ADLP Assurances avec l'objectif de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, le développement des offres de services marketing est porté par la pleine contribution de la société Converteo sur l'ensemble de l'exercice 2019.