ADLPartner : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ADLPartner a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020 en hausse de 6,3% à 35,6 millions d'euros. Le volume d'affaires brut du spécialiste de la gestion et la commercialisation d'abonnements à des titres de presse est, pour sa part, en hausse de 3,4% à 72,7 millions. Le groupe précise que l’impact de la pandémie de Covid-19 a été limité sur son activité du premier trimestre. La société ajoute qu'elle demeure confiante dans sa capacité à traverser cette crise et anticipe une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020.ADLPartner souligne que ses activités de marketing digital sont fortement touchées par le report ou la diminution de certains budgets par les annonceurs dans un contexte totalement inédit. Aussi, cet impact sera significatif sur le chiffre d'affaires et le résultat du premier semestre.Par précaution, l'entreprise indique qu'elle a eu recours à certains dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics en France afin de préserver sa trésorerie et optimiser ses coûts.Concernant ses activités magazines et assurances, le groupe continue à optimiser ses investissements commerciaux afin de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il précise que l'arrêt de la commercialisation de ses offres sous la marque France Abonnements sera finalisé au cours du semestre.