ADLPartner : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo & Cie

Au titre du contrat de liquidité confié à Oddo Corporate Finance portant sur les actions de la société ADLPartner, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



6.660 actions ADLPartner

59.907,04 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6.542 actions ADLPartner

60.966,50 euros en espèces

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

CONTACTS

ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr



Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net





Pièce jointe