ADLPartner : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 septembre 2018

ADLPartner

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros

3, avenue de Chartres 60500 - CHANTILLY

393 376 801 R.C.S. Compiègne

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 septembre 2018

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Marché ADLPartner 96950024A1S6095J5067 17/09/2018 FR0000062978 183 14,3738 XPAR ADLPartner 96950024A1S6095J5067 18/09/2018 FR0000062978 0 ADLPartner 96950024A1S6095J5067 19/09/2018 FR0000062978 47 14,3000 XPAR ADLPartner 96950024A1S6095J5067 20/09/2018 FR0000062978 101 14,3376 XPAR ADLPartner 96950024A1S6095J5067 21/09/2018 FR0000062978 138 14,4043 XPAR TOTAL 469 14,3676

Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace Actualités investisseurs/ Informations réglementées.

Relations Investisseurs & Informations financières

Tel : +33 1 41 58 72 03

Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr

ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP - Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

