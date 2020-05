ADLPartner : Le rapport complémentaire du Directoire quant aux résolutions proposées à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 12 juin 2020

ADLPartner

SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6.478.836 Euros

3 avenue de Chartres - 60 500 Chantilly

RCS Compiègne B 393 376 801

Rapport complémentaire du Directoire quant aux résolutions proposées à

l'assemblée générale mixte des actionnaires du 12 juin 2020

Mesdames, Messieurs les associés,

En complément de notre rapport de gestion, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos commentaires sur les projets de résolutions que nous soumettons à votre vote.

Les trois premières résolutions soumises au vote sont relatives à l'approbation des comptes sociaux et consolidés de la société pour l'exercice 2019 et à l'affectation du résultat. Le détail des comptes et la proposition d'affectation de résultat figurent dans notre rapport de gestion.

La quatrième résolution est relative à la fixation du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du conseil de surveillance. Le montant de 125.000 € est identique à celui alloué au titre de l'exercice précédent.

La cinquième résolution est relative aux conventions réglementées. Nous vous renvoyons au rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.

Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième résolutions sont relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société et des membres du conseil pour 2019 et 2020. Nous vous renvoyons au rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise.

La onzième résolution est relative à l'autorisation d'un programme de rachat d'actions. Il s'agit de renouveler l'autorisation préalablement donnée. Nous vous renvoyons au descriptif dudit programme de rachat publié par ailleurs pour plus d'informations.

La douzième résolution est relative à l'octroi d'une autorisation au directoire à l'effet d'annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Cette autorisation serait limitée à 10% du capital et serait donnée pour 24 mois. Elle ne porte pas atteinte à l'égalité des actionnaires dans la mesure où elle concerne uniquement des actions auto- détenues. Il s'agit encore de renouveler l'autorisation préalablement donnée. Nous vous renvoyons au projet de résolutions et au rapport des commissaires aux comptes pour plus de détail.

La treizième résolution est relative aux pouvoirs pour les formalités.

Le directoire recommande de voter favorablement à l'ensemble des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Le Directoire.