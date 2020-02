COMMUNIQUE DE PRESSE



Paris, le 28 février 2020 (19h00)

ADLPartner :

PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2019, PORTEE PAR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES MARKETING

CROISSANCE EXTERNE DANS LE DIGITAL

Le Groupe ADLPartner enregistre pour l’exercice 2019 un chiffre d’affaires (1) de 138,6 M€, en croissance de 10,9 % par rapport à 2018. Le Volume d’Affaires Brut ([2]) s’élève à 287,8 M€, en progression de 4,2 % par rapport à 2018. Le Groupe annonce par ailleurs l’acquisition des actifs d’Ividence, société AdTech spécialisée dans la publicité native.

Évolution de l’activité par trimestre

Au 31 décembre 2019 2018 Variation Volume d'affaires brut (en M€) 287,8 276,2 +4,2% 1er trimestre 70,3 68,7 +2,4% 2ème trimestre 70,7 65,9 +7,4% 3ème trimestre 69,0 66,0 +4,5% 4ème trimestre 77,7 75,6 +2,9% Chiffre d'affaires (en M€) 138,6 125,0 +10,9% 1er trimestre 33,5 30,1 +11,2% 2ème trimestre 33,4 28,7 +16,6% 3ème trimestre 33,2 30,4 +9,0% 4ème trimestre 38,6 35,8 +7,8%

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, en croissance de 7,8% par rapport à une base de comparaison élevée, est marqué :

dans les activités de services marketing, par les fortes croissances de Converteo, filiale contrôlée par le Groupe depuis juillet 2018, et de la filiale espagnole.

dans les activités d’assurance, par la consolidation des commissions de courtage de la filiale ADLP Assurances.

dans les activités de services de presse, par l’optimisation des investissements commerciaux en partenariat qui permet de maintenir le chiffre d’affaires de l’offre ADL (Abonnements à Durée Libre), tandis que les prospections dans les offres ADD (Abonnements à Durée Déterminée) et LOAV (Livres, objets, audio, vidéo) sont fortement réduites.

Évolution par zone géographique

Au 31 décembre 2019 2018 Variation Abonnements3 actifs à durée libre (unités) 2 765 572 2 824 390 -2,1% France 2 729 521 2 779 468 -1,8% Espagne 36 051 44 922 -19,7% Volume d'affaires brut (en M€) 287,8 276,2 +4,2% France 273,7 263,8 +3,8% Espagne 14,1 12,4 +14,1% Chiffre d'affaires (en M€) 138,6 125,0 +10,9% France 126,5 114,8 +10,2% Espagne 12,1 10,2 +18,7%

Évolution du mix-produit

Au 31 décembre 2019 2018 Variation Volume d'affaires brut (en M€) 287,8 276,2 +4,2% Abonnements à Durée Libre 196,9 199,0 -1,0% Abonnements à Durée Déterminée 26,3 29,3 -10,4% Livres, objets, audio, vidéo 9,8 12,1 -19,5% Autres (services marketing et assurances) 54,9 35,8 +53,4% Chiffre d'affaires (en M€) 138,6 125,0 +10,9% Abonnements à Durée Libre 72,8 73,1 -0,4% Abonnements à Durée Déterminée 9,7 10,4 -6,5% Livres, objets, audio, vidéo 8,5 10,4 -18,2% Autres (services marketing et assurances) 47,6 31,1 +53,0%

Les activités de services marketing et de courtage d’assurance poursuivent leur dynamique de développement. Le chiffre d’affaires des offres de services marketing (42,1 M€) est en croissance de 61 % par rapport à 2018, portée par le dynamisme commercial et la pleine contribution de la société Converteo sur l’ensemble de l’exercice 2019. Le chiffre d’affaires de la filiale ADLP Assurances (5,5 M€) progresse de 12 % par rapport à 2018 ; les importants investissements commerciaux réalisés permettent de développer un portefeuille de revenus récurrents.

Les activités de service de presse poursuivent leur recentrage. L’optimisation des investissements commerciaux en partenariat dans l’offre ADL conduit à une baisse de son chiffre d’affaires et de son portefeuille d’abonnements. Les offres ADD et LOAV sont en net retrait dans la continuité des exercices précédents en raison de perspectives de marché structurellement défavorables.

Croissance externe :

Acquisition d’Ividence, spécialiste de la publicité native au sein des newsletters

Afin de renforcer son positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur du marketing digital, le Groupe, à travers sa filiale ADLP Digital, a finalisé début février l’acquisition des actifs de la société Ividence.

Fondée en 2008, Ividence propose une solution AdTech propriétaire qui permet de diffuser des annonces natives en mode programmatique et en temps réel dans des emails opt-in, principalement à travers des newsletters. Cette solution permet d’enrichir le marketing digital des marques en valorisant les atouts d’éditeurs prestigieux comme Prisma Media, 20Minutes, Outbrain, Planet, Webedia, M6, et d’annonceurs partenaires comme PSA, KIA, Air France, Marco&Vasco, Lidl, ORPI, Butagaz… Basée à Paris, Ividence figure parmi les leaders de son secteur en Europe. La société a réalisé une marge brute d’1 M€ en 2019 et est profitable.

Cette acquisition permet au Groupe ADLPartner de se positionner sur le segment de la publicité native en forte croissance et de renforcer ses activités de génération de trafic et de leads qualifiés pour ses marques clientes et de monétisation d’audience pour les éditeurs.

Le rachat d’Ividence illustre également la stratégie d’intégration verticale menée par le Groupe ADLPartner au sein de ses activités de marketing services, qui représentent désormais 30 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe en 2019, après avoir progressé de plus de 150 % au cours des deux derniers exercices. A travers cette opération, le Groupe continue donc d’accroître sa taille critique et de renforcer sa place d’acteur majeur du data marketing cross-canal pour se placer aujourd’hui dans le top 15 des agences de services marketing en France.

Perspectives

Dans les activités de marketing services, le Groupe ADLPartner mène une stratégie axée sur l’innovation marketing par la data, à la fois par croissance organique et par croissance externe, et reste attentif aux opportunités d’acquisition sur des expertises complémentaires. Le Groupe dispose des moyens financiers nécessaires pour soutenir ce développement.

Parallèlement, le Groupe poursuit ses investissements commerciaux dans son offre ADL et dans sa filiale ADLP Assurances avec l’objectif de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents, alors que les produits ADD et LOAV verront l’arrêt de leurs ventes sous la marque France Abonnements à partir du premier semestre 2020.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2019, le 27 mars 2020, après bourse

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Opérant sous la marque ADLPerformance, le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et emploie plus de 400 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

CONTACTS

ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr



Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net















([1])Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

([2]) Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.

3 Le nombre d’unités indiqué ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances





Pièce jointe