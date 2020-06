ADLPartner : Présentation générale - juin 2020 0 08/06/2020 | 22:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Présentation générale Juin 2020 Sommaire PROFIL DU GROUPE 3 PROPOSITIONS DE VALEUR 8 RÉSULTATS ANNUELS 2019 16 PERSPECTIVES 24 BOURSE ET ACTIONNARIAT 29 ANNEXES : ÉTUDES DE CAS 32 1 PROFIL DU GROUPE ADLPartner, un acteur de référence en innovation marketing 48 ansde savoir-faire 1 en ingénierie marketing Une offre portée par près de 450 Une croissance collaborateurs 6 2 très forte desactivités 287,8 innovantes Une présence dans M€* 3 pays(France, 5 3 Une souplesse qui Espagne, Portugal) nous permet de travailler avec 40% des entreprises 4 du CAC 40 aussi bien qu'avec des Une culture : ETI performance, inventivité, rigueur, éthique Des expertises déployées sur toute la chaîne de valeur du marketing client Data consulting & stratégies Acquisition Activation & conversion Fidélisation Valorisation du capital client Accompagnement opérationnel *Volume d'affaires brut 2019 Des savoir-faire complémentaires à forte valeur ajoutée ACQUERIR Mobiliser les leviers nécessaires à la captation de leads et de visites qualifiés tout en maitrisant ses couts d'acquisition FIDELISER Activation de programmes relationnels dynamiques travaillant des relations clients pérennes et gratifiantes, vecteurs de business ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES CLIENTS CONSEILLER ACTIVER VALORISER Générer des insights afin Activation d'un véritable Développement de de vous préconiser la programme PRM au sein revenus complémentaires stratégie data et d'un parcours cross-canal grâce à la valorisation marketing la plus optimisant le ROI client multidimensionnelle de efficiente votre data Organisation fluide et délinéarisée Du conseil en stratégie marketing, au management opérationnel de la data, en passant par le soutien technique 5 Des solutions déployées autour de 3 offres principales MARKETING DIGITAL MAGAZINES ASSURANCES (CONSEIL & SERVICES) Du conseil stratégique Du ciblage De la conception à l'externalisation des prospects des offres à leur opérationnelle à la satisfaction commercialisation des clients originale Marketing cross-canal sur Leader européen Marketing et mesure et novateur pour de la fidélisation de clients commercialisation de produits un pilotage très précis par la presse Magazine d'assurance en nom propre de la performance et partenariat 6 La confiance de grandes marques européennes Conseil Services Hispania cabinet de consulting data & techno

acquisition, fidélisation & valorisation client

conception et gestion de programme de fidélisation ou relationnel # search marketing # publicité native dans les newsletters 7 2 PROPOSITIONS DE VALEUR Maîtriser la data pour accroître la performance business 1 ANALYSER 2 ENRICHIR 3 DEPLOYER Auditer et structurer l'écosystème Connaissance client et marché Stratégies data et marketing Organisation Profilage d'audience Acquisition outils déployés, modèle Comprendre les consommateurs pour Se développer avec de nouveaux organisationnel … en tirer des insights clients Data Data sémantique Activation & conversion CRM / PRM (connaissance, scoring, Comprendre les enjeux business de Optimiser le parcours et l'expérience structure…) votre secteur client Sites / pages Enrichissement data Fidélisation Structure, contenus, navigation, Enrichir votre donnée client Soigner, pérenniser et faire fructifier la tagguage, engagements … relation Media Valorisation du capital client Messages, positionnement … Tirer le meilleur de vos données Définir les besoins et enjeux Déceler les meilleures Mettre en œuvre les expertises business du client opportunités business et data-driven via des dispositifs nourrir les stratégies data, ROIste sur-mesure media & marketing 9 Data sémantique Comprendre les enjeux business Répondre et anticiper les besoins / questions des prospects / clients en détectant les thématiques à traiter par rapport à leurs attentes Identifier tous les sujets de discussion liés à un univers, une marque ou un Détecter les influenceurs et engager des partenariats pour assurer un relais de vos contenus Identifier les requêtes / concepts réellement utilisés par les différentes cibles Explorer les champs sémantiques porteurs inexploités par les autres concurrents potentiels Créer un sentiment de proximité avec les consommateurs en créant des offres produits, des stratégies de communication ou de contenus attractifs et à forte valeur perçue produit pour faire émerger les thématiques, sous-thématiques et expressions afin d'avoir une vision globale des enjeux de son secteur Profilage d'audience Comprendre les consommateurs pour en tirer des insights connait ses utilisateurs mieux que : Les audiences analysées sont systématiquement mises en perspectives avec une audience de comparaison(concurrents, population française…) étude réalisée par des chercheurs de l'université de Cambridge et de Stanford Optimisation des coûts d'acquisition Notre savoir-faire réside dans notre capacité à trouver la note la plus juste en activant tout ou partie Génération de trafic Génération de trafic en sur site points de vente SEO, campagnes paid campagnes SMS media géolocalisées (native, RTB, display, (jeux concours, social media, SEA, gratification…) remarketing) Génération de leads qualifiés / data targeting Mise en place de nos solutions au regard des audiences recherchées et des coûts associés (survey,co-registration,location de fichiers…) de nos solutions pour optimiser la rentabilité de nos actions d'acquisition Prospect Relationship Management Connaissance parcours de navigation consommateurs sur site Degré Leads d'engagement générés Taux de réactivité aux campagnes (ouverture, clics…) Nous définissons des séquences d'activation marketing au tempo le plus adéquat en trouvant le juste équilibre entre effort financier vs degré d'engagement des prospects, dans une démarche 100% ROIste Animation du capital clients AUTOMATION PROGRAMMES Cross-sell,up-sell, relances Relationnel / parrainage / inactifs, anti-churn fidélité / statutaire CODE FOR GIFTS Fidélité émotionnelle Gestion insatisfaction Notre force va au-delà de notre capacité à générer des points de contacts avec les clients finaux. Elle réside dans notre capacité travailler un parcours conversationnel multi-canal riche et orchestré, qui soit,

en temps utile,

la fois actif et/ou pro-actif Valorisation des audiences Valorisation du capital client des partenaires par des campagnes en marque blanche financées à 100% par ADLPartner ASSURANCES Une gamme d'assurances affinitaires commercialisée en partenariat avec des assureurs de qualité

Des offres customisables avec des incentives promotionnels (gratuité, cadeaux.)

un marketing cross-canal,sur-mesure et clé-en-main, intégré dans une prestation de bout en bout MAGAZINES Un service premium plébiscité depuis plus de 45 ans par de grandes marques

des offres magazines attractives et modulables aux couleurs des partenaires avec des incentives puissants (jeux concours, cadeaux…

Des mix-marketing constamment perfectionnés et une animation multicanal Animer les programmes relationnels en proposant des services additionnels gratifiants pour le consommateur et/ou générateur de businesspour nos partenaires, nous sommesles seuls à le proposer DEVELOPPEMENT DE PORTEFEUILLES CLIENT GENERATEURS DE REVENUS RECURRENTS 3RÉSULTATS ANNUELS 2019 Faits marquants 2019 MAGAZINES ADL : progression des investissements commerciaux en partenariat permettant de maintenir le chiffre d'affaires de l'offre ADD - LOAV : réduction continue des prospections et projet d'arrêt des activités sous marque France Abonnements en 2020 Provision pour restructuration pour un montant 2,8 M€ qui impacte les comptes 2019 ASSURANCES Maintien d'un haut niveau d'investissements commerciaux en partenariat Consolidation des commissions de courtage et du portefeuille de contrats d'assurances Poursuite de la réduction de la perte comptable de la filiale ADLP Assurances MARKETING DIGITAL (CONSEIL & SERVICES) Forte croissance des ventes en France, portée par le dynamisme commercial et la pleine contribution de la société Converteo sur l'ensemble de l'exercice 2019 Forte croissance du chiffre d'affaires et du résultat de la filiale espagnole 17 Forte croissance des activités de marketing digital Evolution du chiffre d'affaires Répartition de la marge brute consolidé marketing digital en 2019 12,6 M€ 4% 4% 20% 41% 30% 125,0 M€ 138,6 M€ 66% 76% 59% 2018 2019 2019 Magazines Marketing digital Assurances Conseil Services 18 Compte de résultat consolidé Données consolidées - en M€ 2019 2018 Chiffre d'affaires 138,64 124,99 + 11 % EBITDA 12,07 14,64 - 18 % En % du CA 8,7% 11,7% Résultat opérationnel courant 7,67 12,85 - 40 % En % du CA 5,5% 10,3% Résultat opérationnel 7,67 13,91 - 45 % En % du CA 5,5% 11,1% Charges / Produits financiers nets (0,22) (0,02) Charge d'impôt (2,22) (5,40) Quote-part du résultat net des sociétés 0,00 0,26 mises en équivalence Résultat net consolidé 5,23 8,75 - 40 % En % du CA 3,8% 7,0% Résultat net part du Groupe 5,24 9,25 - 43 % En % du CA 3,8% 7,4% 19 Décomposition de la variation du résultat opérationnel (en M€) Dotations aux Autres produits et ROP 2018 Chiffre d'affaires Achats consommés Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes amortissements charges d'eploitation ROP 2019 +13,64 -4,3 13,91 -6,2 -3,18-0,21 -2,61 7,67 -3,39 20 Principales évolutions du bilan consolidé Total bilan au 31 décembre 2018 98,0 M€ En M€ Total bilan au 31 décembre 2019 114,7 M€ Actif immobilisé 34,6 22,7 Capitaux propres Actif immobilisé Stocks Créances Autres actifs Trésorerie 20,3 2,0 38,3 2,1 35,2 Actif 21,2 2,8 9,5 45,9 18,5 Passif Capitaux propres Provisions Dettes Financières Dettes Fournisseurs Dettes fiscales et sociales et autres passifs Stocks Créances Autres actifs Trésorerie 2,6 46,1 2,0 29,3 Actif 6,4 6,8 47,6 13,3 17,9 Passif Provisions Dettes Financières Dettes Fournisseurs Dette de loyers Dettes fiscales et sociales et autres passifs Impact IFRS 16 : +13,2 M€ / +13,3 M€ Comptabilisation à l'actif en droit d'utilisation et au passif en dette de location. 21 Progression de l'Actif Net Réévalué 124,0 Fonds propres 19,3 (pdg) Valeur DCF des souscriptions ADL 104,7(pdg) En M€ 31/12/2018 + 3,7 % 128,6 20,0 Fonds propres (pdg) 108,6 Valeur DCF des souscriptions ADL (pdg) 31/12/2019 ANR / action : 32,4 € L'ANR ne comprend pas le portefeuille des contrats d'assurances 22 Flux de trésorerie nette consolidée au 31 décembre 2019 Principales variations (en M€) CAF avant coût de l'endettement Trésorerie financier et Acquisitions / Rachats Remboursement Trésorerie de d'ouverture impôt Impôt versé Variation du BFR cessions nettes Capex net Dividendes d'actions d'amprunt Autres clôture +15,39 34,69 -5,71 -4,53 -2,23 -1,82 28,96 -3,98 0,02 -0,37 -2,48 Impact IFRS 16 : 2,7 M€ sur la CAF et sur les remboursements d'emprunt 23 4PERSPECTIVES Perspectives Renforcement des portefeuilles générateurs de revenus récurrents Poursuite des investissements commerciaux dans l'offre ADL et dans ADLP Assurances Amélioration des mix-marketing et valorisation des portefeuilles à travers le cross-selling Arrêt des activités sous la marque France Abonnements au premier semestre 2020 Développement des offres BtoB de marketing digital Stratégie axée sur l'innovation marketing par la data Poursuite du développement, à la fois par croissance organique et par croissance externe, notamment à travers Converteo et ADLPDigital Acquisition en février 2020 des actifs de la société Ividence, spécialiste AdTech de la publicité native au sein des newsletters Objectif : affirme notre place d'acteur majeur de la data et du marketing digital en Europe 25 Contexte Covid-19 : mesures et impacts Priorité à la santé et à la sécurité des équipes, clients, partenaires et sous-traitants Mise en œuvre rapide de mesures pour limiter l'impact de la crise Plan de continuité d'activité : télétravail de la quasi-totalité des collaborateurs, déploiement des outils collaboratifs et sécurisation des infrastructures techniques Gestion optimisée du cash-flow et proposition d'affectation du bénéfice 2019 au report à nouveau Recours partiel aux dispositifs existants mis à disposition par l'Etat Conséquences sur l'activité Réduction du volume des campagnes de prospection dans les activités magazines et assurances, compte tenu des difficultés d'acheminements postaux et des décisions de certains partenaires de reporter leurs opérations Report ou la diminution de certains budgets par les annonceurs dans les activités marketing digital Ralentissement de la dynamique commerciale Baisse attendue du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 26 Premier trimestre 2020 : impact limité de la crise actuelle Evolution du chiffre d'affaires consolidé 3% 3% 26% 35% 33,5 M€ 35,6 M€ 62% 71% Evolution de la marge brute en marketing digital + 26 % 8,0 M€ 6,4 M€ 36% 41% 64% 59% T1 2019 T1 2020 T1 2019 T1 2020 Magazines Marketing digital Assurances Conseil Services 27 En conclusion Confiance dans la capacité du Groupe à traverser la situation actuelle en préservant la qualité de ses équilibres financiers et le potentiel de ses activités économiques Développement du Groupe dans la continuité de sa stratégie de long terme fondée sur la valorisation de ses savoir-faire marketing Rationalisation de l'activité magazines et création de valeur accrue avec l'expansion des activités marketing digital et le développement du pôle assurances Poursuite de la croissance externe dans le marketing digital en visant des domaines complémentaires en forte croissance Ambition : accélérer la mutation du Groupe et conforter dans la durée son potentiel de croissance et de rentabilité 28 5 BOURSE ET ACTIONNARIAT Actionnariat au 31 décembre 2019 Répartition de Répartition l'actionnariat des droits de vote 20,55% 4,35% 12,59% 75,10% 87,41% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 30 Évolution du cours de bourse 31 6ANNEXES ETUDES DE CAS Etude de cas Générer des ventes en concessions Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Générer du trafic en concessions à 1/ Ciblage au sein du référentiel DataMatch d'une l'occasion d'une journée portes audience définie ouvertes 2/ Comptage potentiel d'audience dans la zone de chalandise des concessions 3/ Envoi d'un SMS à +/- 20k contacts répartis autour des 5 concessions * Estimation sur une vente de véhicule moyenne de 35k •10%de taux de transformation (150 visites

15 voitures vendues) •ROI opération •de 100* Etude de cas de génération de leads : Toupargel ACCOMPAGNEMENT PARTENAIRE DEPUIS 2015 •35k leads par mois Etude de cas Malakoff-Médéric Objectif : développement du multi-équipement clients ASSURANCE PREVOYANCE ACCIDENT Courriers Centre Ventes d'appels Taux de vente

3%

Les enjeux du partenaire Développer le multi-équipement et la fidélisation des clients en produit d'assurance

multi-équipement et la fidélisation des clients en produit d'assurance Travailler à coût variable en limitant les investissements initiaux La solution ADLPerformance Mise en place de dispositifs marketing et vente en marque blanche

Pilotage de l'ensemble des opérations avec un reporting régulier auprès des équipes opérationnelles

Financement des opérations et rémunération à la performance sur la durée de vie des contrats

Des opérations menées pendant 3 ans et demi Etude de cas Programme de parrainage THERMOMIX Les enjeux du partenaire S'appuyer sur les meilleurs clients, membres du programme « Merci Mon Thermomix » pour embaser de nouveaux contacts opt-in

opt-in Alimenter les conseillers Thermomix en prospects à contacter 24% de conversion •(opt-in générés sur nombre d'invitations envoyées) La solution ADLPerformance Un dispositif de parrainage récompensant les clientes inscrites à « Merci Mon Thermomix » ayant recommandé des proches, devenus opt-in

opt-in Des points attribués : 50 Mercis par parrainage, dans la limite de 500 Mercis par an.

Transmission des opt-ins à Thermomix via un flux Etude de cas Programme de parrainage B2C : VINCI IMMOBILIER recrute grâce à ses clients ambassadeurs Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Générer des leads prospects très >> Système de parrainage avec récompenses pour qualifiés grâce au parrainage le parrain et le filleul à la signature par le filleul Valoriser les clients ambassadeurs >> Suivi par le parrain de l'évolution de ses >> Maintenir le contact au-delà de la propositions (rdv, réservation, signature) livraison d'un bien >> Gestion de l'éligibilité au parrainage, et différenciation de la récompense pour les clients vs. non clients >> Sélection de cadeaux sur-mesure avec parcours de commande sans couture sur le site du parrainage >> Interfaçage avec l'outil de gestion de leads par les commerciaux et SSO pour les utilisateurs clients et administrateurs Dispositif en cours pas de résultats communiqués à date Etude de cas Booster le recrutement de ses clients grâce au parrainage 52%de clients acquis via le parrainage* Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Recruter de nouveaux clients par le >> Conception / animation / gestion du programme parrainage Allianz Avantages (parrainage récompensé par >> Récompenser les clients points transformable en cadeaux livrés en agence) ambassadeurs (programme à points) >> Animation du programme par la donnée (email, >> Engager les réseaux de distribution SMS) pour inciter au parrainage >> Suivi des performances via un dashboard dédié * Pourcentage calculé sur l'année 2017 Etude de cas Activation des ventes en Grande Distribution Les enjeux du partenaire Valoriser l'image produit chez ses revendeurs en grande distribution en France et Espagne

Augmenter les ventes à une période business clef •+20%des ventes La solution ADLPerformance Étiquetage produit avec des codes cadeaux

Le client rentre son code sur la plateforme personnalisée pour bénéficier de son cadeau Etude de cas Traitement de l'insatisfaction chez un énergéticien •4paliers différents de récompenses (valeur perçue entre 20€ et 80€) Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Traiter l'insatisfaction identifiée par >> Sélection de primes activités, primes digitales et le conseiller (problème facturation,…), cadeaux physiques en fonction des niveaux la traiter, et valoriser la relation avec le d'insatisfaction client >> Un outil en SAAS mis à disposition du Service >> Indemniser de façon proportionnée Client à l'incident identifié >> Le conseiller a la main pour l'envoi du code immédiat au client Etude de cas Favoriser le renouvellement d'abonnement 50kcodes fournis Les enjeux du partenaire La solution ADLPerformance >> Optimiser son process de >> Pour une cohérence dans le parcours client et renouvellement d'abonnement via un afin d'obtenir une expérience client enrichi, ADLP a dispositif de récompenses livré clé-en-main une plateforme de récompenses >> Simplifier le process d'attribution de aux couleurs de Kaspersky la récompense >> Mise à disposition d'un réseau de plus de 5 000 activités locales Etude de cas Réduction des tracts Les enjeux du partenaire Mesurer la contribution aux ventes des prospectus

Ancrer Leroy Merlin dans une démarche RSE en réduisant son émissions de prospectus

Optimiser la réactivité média en passant par des leviers plus digitaux Réduction des tracts publicitaires de 30%d'ici 2020 La solution ADLPerformance Segmentation des magasins pour identifier avec granularité la contribution et le ROI du prospectus sur le trafic et les ventes

Collecter la data : définissions d'un point de contact unique pour centraliser la collecte / impliquer les directeurs de magasins / impliquer les expertises adaptées (data science, média…)

Identifier les leviers de remplacement et les tester pour apprendre et atteindre un mix media optimisé par enseigne Etude de cas équipementier sportif Marc a 39 ans, c'est un passionné de sports Outdoor à la recherche d'aventure. La course à pied est sa discipline favorite, mais il pratique également le vélo (en ville ou la montagne) ainsi que la natation. Si voyager fait partie de sa quête d'aventure, il privilégiera les compagnies et les hébergements « low cost ». Sensible aux questions d'écologie, sa démarche est résolument durable, en cohérence avec son état d'esprit : recherche d'équilibre, dépassement et bien être. Cette quête passe par une alimentation saine, avec un intérêt marqué pour les produits Bio et les régimes alimentaires Vegan. Rationnel, il a une forte sensibilité aux prix, et montre de fait un intérêt pour les offres promotionnelles. Etude de cas équipementier sportif Pour en savoir plus… adlperformance.com @adlperformance Emmanuel Gougeon Directeur Général Adjoint Finances 01 41 58 70 00 relations.investisseurs@adlpartner.fr La Sté ADLPartner SA a publié ce contenu, le 08 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 juin 2020 20:02:03 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=38946EXTDBD59D4DF2FFE6DA4430E457F45C37D1E1ED41DE_B0F86F2EDD0568B8F5DD9A10D08B390593650B3F.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/DBD59D4DF2FFE6DA4430E457F45C37D1E1ED41DE 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ADLPARTNER 22:03 ADLPARTNER : Présentation générale - juin 2020 PU 01/06 EN DIRECT DES MARCHES : Renault, Sanofi, Airbus, EDF, Unibail, Bonduelle, Luf.. 01/06 ADLPARTNER : progression de 6,3% du CA trimestriel CF 01/06 La crise la plus rapide de l'histoire ? 01/06 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 1er juin 2020 AO 01/06 ADLPARTNER : A suivre aujourd'hui AO 29/05 Les valeurs à suivre lundi 1er juin à la Bourse de Paris AO 29/05 ADLPARTNER : revenus trimestriels en hausse de 6,3% AO 29/05 ADLPARTNER : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 en croissance de 6,3 % à.. GL 25/05 Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 25 mai 2020 AO