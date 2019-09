COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 septembre 2019 (18h00)

ADLPartner : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019





Le Groupe ADLPartner annonce ses résultats du premier semestre 2019. Le résultat opérationnel s’établit à 5,1 M€, soit 7,6% du chiffre d’affaires contre 10,5 % au premier semestre 2018. Le résultat net, part du groupe, atteint 3,0 M€ contre 4,3 M€ l’année précédente.

FAITS MARQUANTS

Le Groupe ADLPartner a poursuivi sa stratégie de valorisation de ses solutions et savoir-faire marketing afin d’améliorer son profil de croissance :

Les activités de services de presse ont accru leurs investissements commerciaux en partenariat dans l’offre ADL (Abonnements à Durée Libre) afin de conforter son portefeuille d’abonnements, et ont réduit leurs prospections dans les autres lignes de produit dans la continuité des exercices précédents.

Les activités de services marketing ont enregistré une forte croissance de leurs ventes, principalement sous l’effet de l’intégration globale de la société Converteo depuis juillet 2018.

L’activité de courtage d’assurances, opérée à travers la filiale ADLP Assurances, a maintenu son développement en enregistrant une progression continue de ses commissions de courtage et de son portefeuille de contrats d’assurances.

RESULTATS

Le chiffre d’affaires1 s’élève à 66,9 M€, en croissance de 14 % par rapport au premier semestre 2018, tandis que le Volume d’Affaires Brut2 est en progression de 5 % à 141,1 M€.

Le résultat opérationnel atteint 5,1 M€ au premier semestre 2019, en retrait de 17% par rapport au premier semestre 2018. Cette évolution est le résultat de deux tendances contradictoires : d’une part, en sens négatif, l’intensification des investissements commerciaux dans l’activité ADL, et, d’autre part, en sens positif, la réduction de la perte de la filiale ADLP Assurances, la progression du résultat de la filiale espagnole et la contribution positive de la société Converteo.

Après une charge d’impôt en légère diminution (2,1 M€), le résultat net part du groupe s’élève à 3,0 M€, en baisse de 31% par rapport au premier semestre 2018.

Données consolidées - en M€ S1 2019 S1 2018

retraité 3 Variation S1 2018

publié Chiffre d’affaires 66,88 58,77 +13,8% 58,20 Résultat opérationnel

En % CA 5,09

7,6% 6,15

10,5% -17,1% 5,41

9,3% Résultat net part du groupe

En % CA 2,99

4,5% 4,33

7,4% -30,9% 3,84

6,6%

STRUCTURE FINANCIERE

Les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2019 s’établissent à 20,3 M€, tenant compte du résultat du semestre et de la distribution du dividende ordinaire au titre de l’exercice 2018 (4,0 M€).

La trésorerie nette du Groupe ressort à 23,6 M€ au 30 juin 2019 contre 34,7 M€ au 31 décembre 2018 et 31,5 M€ au 30 juin 2018. La dette financière s'élève à 7,6 M€, contre 9,5 M€ au 31 décembre 2018 ; elle est principalement constituée de l'engagement de rachat des participations minoritaires de Leoo et Converteo.

L’actif net réévalué4 (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d’abonnements à durée libre actifs à la presse magazine, atteint 122,9 M€ au 30 juin 2019, soit 30,89 € par action, hors auto-détention. Il ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances.

PERSPECTIVES

Le Groupe ADLPartner poursuit ses investissements commerciaux dans son offre ADL et dans sa filiale ADLP Assurances afin de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, le développement de ses offres de services marketing est porté par la pleine contribution de la société Converteo qui impactera favorablement le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice 2019.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Comme annoncé le 23 avril 2019, Monsieur Bertrand Laurioz est devenu Président du Directoire du Groupe ADLPartner le 1er juillet 2019 et a pris ses fonctions opérationnellement début septembre 2019.

Bertrand Laurioz, Président du Directoire, conclut : « Je suis enthousiaste et honoré de commencer mon action au service de cette belle entreprise. Grâce à ses équipes talentueuses et engagées, ADLPartner est très bien positionnée comme spécialiste du marketing et du digital. Nous allons ensemble consacrer tous nos efforts à accélérer la mutation de notre Groupe avec des objectifs de croissance rentable ».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le Directoire a arrêté les états financiers sociaux et consolidés le 20 septembre 2019 et le Conseil de surveillance a confirmé le 27 septembre 2019 son absence d’observation sur les états financiers consolidés au 30 juin 2019. Les comptes ont fait l’objet de l’examen limité habituel des commissaires aux comptes pour les comptes semestriels. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.adlpartner.com .

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019, le 29 novembre 2019 (après Bourse)

ADLPartner en bref

Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre des services de fidélisation et d’animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…).

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

CONTACTS

ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net











1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.

3 Le Groupe ADLPartner applique la norme IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018. Afin de présenter des données comparables d’un exercice à l’autre, les comptes du premier semestre 2018 ont été retraités.

4 L’Actif Net Réévalué représente la somme des fonds propres et de la valeur actualisée des revenus nets futurs générés par le portefeuille d’Abonnements à Durée Libre actifs





Pièce jointe