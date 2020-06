ADLPartner : Résultat des votes de l'Assemblée Générale mixte du 12 juin 2020 0 12/06/2020 | 23:43 Envoyer par e-mail :

ADLPartner SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 6.478.836 Euros 3 avenue de Chartres - 60 500 Chantilly RCS Compiègne B 393 376 801 ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2020 RESULTAT DES VOTES L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société ADLPartner s'est réunie le 12 juin 2020 au 3, rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour. Exceptionnellement, en raison du contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 et en application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, l'assemblée s'est tenue sans que les actionnaires soient présents physiquement. Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou par procuration. L'assemblée générale réunissait 23 actionnaires représentant ensemble 3.230.305 actions donnant droit à 6.208.720 voix pour la partie ordinaire et la partie extraordinaire. Toutes les résolutions proposées ont été adoptées. Pour Contre Abstention Résolution Objet (en % droit de vote et (en % droit de vote et (en % droit de vote et en nombre de voix) en nombre de voix en nombre de voix) Approbation des comptes annuels n°1 de l'exercice clos le 31 décembre >99,99% 6.208.520 <0,01% 200 0 0 2019 Affectation du résultat de n°2 l'exercice clos le 31 décembre 99,97% 6.494.592 0,03% 2 123 0 0 2019 et fixation du dividende Approbation des comptes n°3 consolidés de l'exercice clos le 31 >99,99% 6.208.520 <0,01% 200 0 0 décembre 2019 Fixation du montant annuel des n°4 jetons de présence alloué aux 99,97% 6.206.555 0,03% 2.165 0 0 membres du conseil de surveillance Approbation des conventions n°5 réglementées visées par les 97,59% 6.059.398 2,41% 149.322 0 0 articles L.225-86 et suivants du Code de commerce Approbation de la politique de n°6 rémunération applicable aux 99,97% 6.206.597 0,03% 2.123 0 0 mandataires sociaux pour l'exercice 2020 Approbation des informations relatives à l'ensemble des n°7 rémunérations versées ou 99,97% 6.206.597 0,03% 2.123 0 0 attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice 2019 Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés n°8 au cours de l'exercice 2019 ou 97,56% 6.057.475 2,44% 151.245 0 0 attribués au titre du même exercice à M. Bertrand Laurioz, président du directoire Approbation des éléments composant la rémunération et les n°9 avantages de toute nature versés 97,56% 6.057.475 2,44% 151.245 0 0 au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même Pour Contre Abstention Résolution Objet (en % droit de vote et (en % droit de vote et (en % droit de vote et en nombre de voix) en nombre de voix en nombre de voix) exercice à M. Olivier Riès, membre directoire - directeur général Approbation du versement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et de l'attribution, des éléments fixes, variables et n°10 exceptionnels composant la 99,97% 6.206.597 0,03% 2.123 0 0 rémunération totale et les avantages de toutes natures à M. Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance n°11 Autorisation d'un programme de 99,83% 6.198.202 0,17% 10.518 0 0 rachat d'actions Autorisation donnée au directoire n°12 d'annuler les actions acquises 100,00% 6.208.720 0% 0 0 0 dans le cadre d'un programme de rachat d'actions n°13 Pouvoirs pour formalités 100,00% 6.208.720 0% 0 0 0

