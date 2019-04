COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 23 avril 2019 (18h30)

ADLPartner annonce la nomination de Bertrand Laurioz

comme nouveau membre et président du Directoire

Le conseil de surveillance du Groupe ADLPartner, réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Philippe Vigneron, a décidé à l’unanimité de nommer Monsieur Bertrand Laurioz aux fonctions de membre et Président du directoire en remplacement de Monsieur Jean-Marie Vigneron.

Compte tenu de contraintes qui lui sont propres, Monsieur Bertrand Laurioz prendra juridiquement ses fonctions courant juillet 2019 et opérationnellement début septembre 2019.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’organisation transitoire de gouvernance mise en place depuis novembre 2018 et maintenu à la suite du décès de Monsieur Jean-Marie Vigneron fin février, le directoire n’étant plus composé depuis que d’un seul membre, M. Olivier Riès, également directeur général.

Parallèlement, il sera proposé à l’assemblée générale mixte de la Société devant se tenir le 7 juin 2019 la nomination de Monsieur Marc Vigneron (fils ainé de Jean-Marie Vigneron) et de Madame Isabelle Laurioz (en remplacement de Bertrand Laurioz) en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance.

Le pacte d’actionnaires du 22 décembre 2014, régissant notamment les relations actionnariales du groupe familial Vigneron au sein de la société ADLPartner, a été amendé en date du 23 avril 2019. Le groupe familial Vigneron exprime ainsi sa volonté de maintenir sa présence au sein du Groupe.

Biographie de Monsieur Bertrand Laurioz

Bertrand Laurioz est diplômé de l’École Polytechnique et de Telecom Paristech et également titulaire d’un certificat d’administrateur des sociétés de Sciences Po-IFA. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Suez. En 1995, il rejoint Sofrecom, filiale export d’Orange, en tant que Directeur de projet puis Directeur de département. En 2001, Bertrand Laurioz intègre Alcatel-Lucent où il alterne des rôles fonctionnels (analyse des risques, business opérations, Vice-président Country opérations) et opérationnels (Directeur des opérations France-Afrique Moyen-Orient, et Directeur Général de l’activité Services France). Il rejoint Hub One (groupe ADP) en décembre 2013 en qualité de Directeur de l’opérateur Télécom.

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com



