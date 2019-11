COMMUNIQUE DE PRESSE



Paris, le 15 novembre 2019 (20h00)

ADLPartner annonce son chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice 2019





Chiffre d’affaires 9 mois en croissance de 12,2% à 100,1 M€

ADLPartner a présenté aux instances représentatives du personnel un projet d’arrêt des activités ADD (Abonnements à Durée Déterminée) et LOAV (Livres, objets, audio, vidéo) sous la marque France Abonnements

Le Groupe ADLPartner enregistre pour les neuf premiers mois de l’exercice 2019 un chiffre d’affaires1 de 100,1 M€, en croissance de 12,2 % par rapport à l’année précédente. Le Volume d’Affaires Brut2 s’établit à 210,1 M€, en progression de 4,7 %.

Évolution de l’activité par trimestre

Au 30 septembre 2019 2018 Variation Volume d'affaires brut (en M€) 210,1 200,6 +4,7% 1er trimestre 70,3 68,7 +2,4% 2ème trimestre 70,7 65,9 +7,4% 3ème trimestre 69,0 66,0 +4,5% Chiffre d'affaires (en M€) 100,1 89,2 +12,2% 1er trimestre 33,5 30,1 +11,2% 2ème trimestre 33,4 28,7 +16,6% 3ème trimestre 33,2 30,4 +9,0%

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 est en croissance de 9 % par rapport à celui du troisième trimestre 2018. Cette évolution s’explique principalement :

dans les activités de services marketing, par la dynamique de croissance de Converteo, filiale contrôlée par le Groupe depuis juillet 2018 et par la solidité des performances de la filiale espagnole.

dans les activités d’assurance, par la progression régulière des commissions de courtage de la filiale ADLP Assurances.

dans les activités de services de presse, par le maintien du chiffre d’affaires de l’offre ADL (Abonnements à Durée Libre) porté par les investissements commerciaux en partenariat tandis que les prospections dans les autres lignes de produit continuent d’être sensiblement réduites.

Évolution par zone géographique

Au 30 septembre 2019 2018 Variation Abonnements3 actifs à durée libre (unités) 2 648 178 2 738 231 -3,3% France 2 610 182 2 690 684 -3,0% Espagne 37 996 47 547 -20,1% Volume d'affaires brut (en M€) 210,1 200,6 +4,7% France 200,1 191,6 +4,4% Espagne 10,0 9,0 +10,8% Chiffre d'affaires (en M€) 100,1 89,2 +12,2% France 91,5 81,7 +12,0% Espagne 8,5 7,5 +14,4%

Évolution du mix-produit

Au 30 septembre 2019 2018 Variation Volume d'affaires brut (en M€) 210,1 200,6 +4,7% Abonnements à Durée Libre 147,5 148,3 -0,5% Abonnements à Durée Déterminée 18,3 21,3 -14,1% Livres, objets, audio, vidéo 7,2 8,9 -19,8% Autres (services marketing et assurances) 37,1 22,1 +67,7% Chiffre d'affaires (en M€) 100,1 89,2 +12,2% Abonnements à Durée Libre 54,6 54,4 +0,3% Abonnements à Durée Déterminée 7,1 7,9 -10,4% Livres, objets, audio, vidéo 6,2 7,5 -17,6% Autres (services marketing et assurances) 32,2 19,3 +66,7%

Les activités de services marketing et de courtage d’assurance sont au cœur de la stratégie de croissance rentable du Groupe d’ADLPartner. Focalisées sur des marchés en fort développement, elles représentent désormais une part significative de son chiffre d’affaires avec des ventes au 30 septembre 2019 en progression de 67 % par rapport au 30 septembre 2018.

Le chiffre d’affaires des activités de services marketing (28,4 M€) est en croissance de 75,1 %, tenant compte d’un effet de périmètre de 10 M€ lié à l’intégration globale de la société Converteo depuis juillet 2018. Le chiffre d’affaires de la filiale ADLP Assurances progresse de 22 % et représente 3,8% du chiffre d’affaires du Groupe au 30 septembre 2019, contre 3,5 % un an plus tôt.

Les activités de service de presse se recentrent. L’intensification des investissements commerciaux dans l’offre ADL permet d’enregistrer des ventes en légère progression par rapport à celles des neuf premiers mois de l’exercice 2018 et de maintenir le portefeuille d’abonnements. Les offres ADD et LOAV ont poursuivi leur retrait dans la continuité des exercices précédents en raison de perspectives de marché structurellement défavorables.

Arrêt des activités ADD et LOAV sous la marque France Abonnements

Après un examen exhaustif des options d’évolution rentable des activités ADD et LOAV sous la marque France Abonnements, il n’est pas apparu de scénario permettant d’en assurer l’équilibre économique dans un environnement de marché de plus en plus difficile. Afin de préserver sa compétitivité, le Groupe ADLPartner projette leur arrêt dans le courant de l’exercice 2020.

ADLPartner SA envisage la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, comprenant une phase de volontariat, qui a été présenté aux instances représentatives du personnel, afin d’adapter les effectifs des activités ADD et LOAV. ADLPartner SA travaille en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes afin de minimiser les conséquences sur les équipes concernées par ce projet de restructuration, conformément aux législations et dispositions sociales. La Société est profondément attachée à favoriser les échanges avec les collaborateurs concernés et les instances représentatives du personnel afin de fournir l'accompagnement approprié.

La restructuration de cette activité permettra de renforcer la solidité de l’activité Magazines, mais devrait avoir un impact significatif sur les résultats consolidés 2019.

Le Groupe poursuit le développement des activités ADD sous les marques FAE et OFUP.

Perspectives

Le Groupe ADLPartner poursuit ses investissements commerciaux dans son offre ADL et dans sa filiale ADLP Assurances avec l’objectif de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents.

Parallèlement, le développement des offres de services marketing est porté par la pleine contribution de la société Converteo sur l’ensemble de l’exercice 2019. Enfin, le Groupe entend utiliser ses marges de manœuvre financières pour concrétiser ses ambitions de développement par croissance externe, notamment à travers ses filiales Converteo et ADLPDigital.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2019, le 31 janvier 2020, après bourse

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlperformance.com

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.

3 Le nombre d’unités indiqué ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances





