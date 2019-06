COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 7 juin 2019 (18h00)

ADLPartner : assemblée générale

Dividende de 1 € par action, mis en paiement le 14 juin

Nomination de deux nouveaux membres du conseil de surveillance

L’assemblée générale mixte d’ADLPartner, présidée par Monsieur Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance, s’est tenue ce jour. Le quorum s’est établi à 79,69 %.

Approbation des comptes de l’exercice 2018

L’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2018.

Dividende

L’assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende de 1 € par action, conformément à la proposition faite par le directoire. Sa date de détachement est fixée au 12 juin 2019 et sa mise en paiement interviendra le 14 juin.

Gouvernance

L’assemblée générale a également approuvé la nomination en qualité de membres du conseil de surveillance de Madame Isabelle Vigneron-Laurioz et de Monsieur Marc Vigneron pour une durée de six exercices.

Cette évolution de la composition du conseil de surveillance est notamment liée à la nomination de Monsieur Bertrand Laurioz en qualité de nouveau membre et président du directoire de la Société suite au décès de Monsieur Jean-Marie Vigneron.

Autres résolutions

A l'exception de la quinzième résolution relative à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, dont le rejet avait été recommandé par le directoire, les actionnaires d'ADLPartner ont adopté l'ensemble des résolutions, qui comprenaient notamment :

• L'approbation des conventions réglementées et de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société et des membres du conseil, ainsi que les montants de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2018 aux mandataires sociaux concernés ;

• L’autorisation donnée au directoire à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;

• L’autorisation donnée au directoire d’annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions ;

• La modification de l’article 21 des statuts.

Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement mis en ligne sur le site internet d’ADLPartner (www.adlpartner.com).





Biographies des nouveaux membres du conseil de surveillance

Monsieur Marc Vigneron a effectué ses études secondaires au lycée privé Saint-Vincent de Senlis puis au lycée Saint-Louis de Gonzague à Paris. Il est titulaire d’un Bachelor of Science en Mathématiques de l’Université Louis-et-Maximilien de Munich (Ludwig-Maximilians-Universität München). Il est maintenant inscrit dans le programme de Master of Science Mathematics in Data Science l’Université technique de Munich (Technische Universität München).

Madame Isabelle Laurioz , diplômée de l'ESSEC a travaillé 10 ans chez LCL dans le domaine du financement Entreprises. Par la suite, elle a occupé des fonctions d'enseignante dans l'Enseignement Supérieur puis auprès de jeunes. Elle occupe actuellement le poste de directrice de l'Executive Education à l'ISEP, école d’ingénieurs.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier semestre 2019, le 30 août 2019, après bourse

ADLPartner en bref

Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre des services de fidélisation et d’animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…).

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com



