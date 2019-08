ADLPartner : chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 en croissance de 13,8 % à 66,9 M

Le Groupe ADLPartner annonce pour le premier semestre 2019 un chiffre d’affaires1 de 66,9 M€, en croissance de 13,8 % et un Volume d’Affaires Brut2 de 141,1 M€, en progression de 4,8 %.

Évolution de l’activité par trimestre

Au 30 juin 2019 2018 Variation Volume d'affaires brut (en M€) 141,1 134,6 +4,8% 1er trimestre 70,3 68,7 +2,4% 2ème trimestre 70,7 65,9 +7,4% Chiffre d'affaires (en M€) 66,9 58,8 +13,8% 1er trimestre 33,5 30,1 +11,2% 2ème trimestre 33,4 28,7 +16,6%

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019 est en croissance de 17 % par rapport à celui du deuxième trimestre 2018. Cette évolution confirme i) la solidité des activités de services de presse dans un contexte d’optimisation des investissements commerciaux, ii) l’importante croissance des activités de services marketing BtoB compte tenu de la consolidation de la société Converteo et iii) le développement continu des activités de courtage d’assurance.

Évolution par zone géographique

Au 30 juin 2019 2018 Variation Abonnements actifs à durée libre (unités) 2 773 381 2 827 608 -1,9% France 2 733 635 2 777 463 -1,6% Espagne 39 746 50 145 -20,7% Volume d'affaires brut (en M€) 141,1 134,6 +4,8% France 134,6 128,6 +4,7% Espagne 6,4 5,9 +8,6% Chiffre d'affaires (en M€) 66,9 58,8 +13,8% France 61,4 53,8 +14,1% Espagne 5,5 4,9 +10,6%





Évolution du mix-produit

Au 30 juin 2019 2018 Variation Volume d'affaires brut (en M€) 141,1 134,6 +4,8% Abonnements à Durée Libre 99,4 101,1 -1,6% Abonnements à Durée Déterminée 11,9 14,3 -16,7% Livres, objets, audio, vidéo 4,9 6,3 -21,7% Autres (services marketing et assurances) 24,8 12,9 +92,6% Chiffre d'affaires (en M€) 66,9 58,8 +13,8% Abonnements à Durée Libre 36,8 37,1 -0,8% Abonnements à Durée Déterminée 4,4 5,0 -12,6% Livres, objets, audio, vidéo 4,3 5,3 -19,7% Autres (services marketing et assurances) 21,4 11,3 +89,2%

Dans les activités de services de presse, les ventes d’ADL (Abonnements à Durée Libre) sont stables par rapport au premier semestre 2018, limitant ainsi le retrait du portefeuille d’abonnements au 30 juin 2019. Les lignes ADD (Abonnements à Durée Déterminée) et LOAV (Livres, objets, audio, vidéo) ont réduit leur activité en raison de leurs perspectives défavorables.

Les services marketing et le courtage d’assurances enregistrent une croissance de leurs ventes de 89% par rapport au premier semestre 2018. Le développement des activités de services marketing est amplifié par un effet de périmètre de 10 M€ lié à l’intégration globale de la société Converteo depuis juillet 2018. Le chiffre d’affaires de la filiale ADLP Assurances, spécialiste du courtage d’assurance par marketing direct, progresse de 15% et représente 3,8% du chiffre d’affaires du Groupe au 30 juin 2019.

Perspectives

Le Groupe ADLPartner poursuit ses investissements commerciaux dans son offre ADL et dans sa filiale ADLP Assurances avec l’objectif de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, le développement des offres de services marketing est porté par la pleine contribution de la société Converteo sur l’ensemble de l’exercice 2019.

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités d’assurances.





