COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 juin 2020 (18h00)

ADLPartner : compte rendu de l’assemblée générale mixte du 12 juin 2020

Dans le contexte de crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale mixte de ce jour s'est tenue à huis clos sous la présidence de Monsieur Philippe Vigneron, Président du conseil de surveillance du Groupe ADLPartner. Le quorum s’est établi à 81,4 %. Les actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance ou par procuration, ont approuvé l’intégralité des 13 résolutions proposées par le directoire du Groupe.

Nomination des scrutateurs

Immédiatement avant l’assemblée générale, le directoire a nommé Monsieur Bertrand Laurioz et Monsieur Olivier Riès, tous deux également actionnaires, aux fonctions de scrutateur, conformément à l’article 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020.

Approbation des comptes de l’exercice 2019

L’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019.

Affectation du résultat et fixation du dividende

L’assemblée générale a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 au report à nouveau afin de préserver les capacités de financement du Groupe dans un contexte d’incertitudes économiques. Comme annoncé le 27 mars 2020, le directoire se réserve la possibilité de convoquer à titre exceptionnel au cours du troisième trimestre 2020 une assemblée générale qui pourra décider du versement d’un dividende exceptionnel.

Autres résolutions

Les actionnaires de la société ont également adopté l'ensemble des résolutions, qui comprenaient notamment :

• L'approbation des conventions réglementées et de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société et des membres du conseil, ainsi que les montants de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2019 aux mandataires sociaux concernés ;

• L’autorisation donnée au directoire à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;

• L’autorisation donnée au directoire d’annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.

Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote sont disponibles sur le site internet d’ADLPartner ( www.adlpartner.com ) dans l’espace Assemblées Générales.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier semestre 2020, le 28 août 2020, après bourse





ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Opérant sous la marque ADLPerformance, le Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe ADLPartner a réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et emploie plus de 400 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris – Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

