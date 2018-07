ADLPartner : confirme son éligibilité au PEA-PME

ADLPartner renouvelle son éligibilité au dispositif PEA-PME pour les douze mois à venir conformément au décret d'application du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). Les critères d'éligibilité sont applicables sur les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2017.

En conséquence, les actions ADLPartner (FR0000062978 ALP) peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan épargne en action (PEA) traditionnel.

ADLPartner en bref

Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en oeuvre des services de fidélisation et d'animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce.).

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

