ADLPartner : croissance du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018

Le Groupe ADLPartner enregistre pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018 un chiffre d'affaires de 87,9 M€, en retrait de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Le Volume d'Affaires Brut s'établit à 197,4 M€, en diminution de 3,4 %.

Évolution de l'activité par trimestre

Au 30 septembre 2018 2017

retraité Variation Volume d'affaires brut (en M€) 197,4 204,4 -3,4% 1er trimestre 63,9 70,9 -9,9% 2ème trimestre 69,3 69,6 -0,4% 3ème trimestre 64,2 63,9 +0,4% Chiffre d'affaires (en M€) 87,9 89,3 -1,6% 1er trimestre 28,2 30,9 -8,7% 2ème trimestre 30,0 30,2 -0,4% 3ème trimestre 29,7 28,3 +4,9%

La croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre s'explique par le développement du périmètre des activités de services marketing avec la consolidation de la société Converteo depuis juillet 2018, et par le développement continu de l'activité de courtage d'assurances par marketing direct.

Évolution par zone géographique

Au 30 septembre 2018 2017

retraité3 Variation Abonnements actifs à durée libre (unités) 2 738 231 2 892 460 -5,3% France 2 690 684 2 830 403 -4,9% Espagne 47 547 62 057 -23,4% Volume d'affaires brut (en M€) 197,4 204,4 -3,4% France 188,4 194,8 -3,3% Espagne 9,0 9,5 -5,7% Chiffre d'affaires (en M€) 87,9 89,3 -1,6% France 80,4 81,4 -1,2% Espagne 7,5 7,9 -5,7%

Évolution du mix-produit

Au 30 septembre 2018 2017 Variation Volume d'affaires brut (en M€) 197,4 204,4 -3,4% Abonnements à Durée Libre 145,0 152,3 -4,8% Abonnements à Durée Déterminée 21,3 23,7 -10,1% Livres, objets, audio, vidéo 8,9 11,7 -24,0% Autres (services marketing et assurances) 22,1 16,7 +32,9% Chiffre d'affaires (en M€) 87,9 89,3 -1,6% Abonnements à Durée Libre 53,1 55,3 -4,0% Abonnements à Durée Déterminée 7,9 9,5 -16,7% Livres, objets, audio, vidéo 7,5 9,8 -23,4% Autres (services marketing et assurances) 19,3 14,6 +32,0%

Dans son activité de service de presse, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois est en repli de 4 % dans un contexte d'optimisation des investissements commerciaux en partenariat. Les prospections sur les lignes ADD (Abonnements à Durée Déterminée) et LOAV (Livres, objets, audio, vidéo) ont été fortement réduites compte tenu de leurs perspectives défavorables.

Sur les nouveaux marchés, le chiffre d'affaires 9 mois est en croissance de 32% par rapport au 30 septembre 2017. Les ventes de services marketing sont en forte progression du fait de l'intégration globale des sociétés Leoo depuis juillet 2017 et Converteo depuis juillet 2018 qui impacte favorablement le chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 4,2 M€. Dans le courtage d'assurance par marketing direct, les ventes de la filiale ADLP Assurances confirment leur développement pour représenter 3,5 % du chiffre d'affaires du Groupe au 30 septembre 2018 contre 3,0 % un an plus tôt.

Perspectives

Le Groupe ADLPartner mène une stratégie de valorisation de ses solutions et savoir-faire marketing sur de nouveaux marchés en développement afin d'améliorer son profil de croissance et de rentabilité.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2018, le 31 janvier 2019, après bourse

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce.), des services de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

CONTACTS

ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr



Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net







Le chiffre d'affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d'abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d'abonnements, le chiffre d'affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu'il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d'acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d'assurance, le chiffre d'affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d'annulation. Le volume d'affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d'affaires en ce qui concerne les activités d'assurances. Le Groupe ADLPartner applique la norme IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018. Afin de présenter des données comparables d'un exercice à l'autre, le chiffre d'affaires des trois premiers trimestres 2017 a été retraité, conduisant à une réduction de 1,7 M€. Ce retraitement n'a pas d'autre impact sur le compte de résultat 2017. Le nombre d'unités indiqué ici ne comprend pas le portefeuille des contrats d'assurances

