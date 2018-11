ADLPartner : gouvernance

Le Groupe ADLPartner annonce la mise en place d'une organisation transitoire de sa gouvernance.

Le conseil de surveillance d'ADLPartner, réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Philippe Vigneron, a pris acte de la disponibilité réduite pour plusieurs mois de Monsieur Jean-Marie Vigneron, président du directoire, pour raisons de santé.

Dans ce contexte, le conseil de surveillance a décidé de confier à Monsieur Philippe Vigneron, compte tenu de sa parfaite connaissance du Groupe dont il est le fondateur, une mission de contrôle renforcé qui inclut notamment la possibilité de faire part au directoire de ses avis et recommandations.

Le Groupe ADLPartner souligne que cette situation ne remet pas en cause son développement qui s'appuie sur un partage des responsabilités entre un conseil de surveillance et un directoire auquel sont rattachées quatre directions opérationnelles.

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce.), des services de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C

Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PA

www.adlpartner.com

CONTACTS

ADLPartner

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03

relations.investisseurs@adlpartner.fr



Calyptus

Cyril Combe

tel : +33 1 53 65 68 68

adlpartner@calyptus.net





