ADLPartner : gouvernance transitoire organisée

14/11/2018 | 08:22

Ayant pris acte de la disponibilité réduite pour plusieurs mois de son président du directoire Jean-Marie Vigneron, pour raisons de santé, ADLPartner annonce la mise en place d'une organisation transitoire de sa gouvernance.



Dans ce contexte, le conseil de surveillance a confié au fondateur du groupe Philippe Vigneron, une mission de contrôle renforcé qui inclut notamment la possibilité de faire part au directoire de ses avis et recommandations.



ADLPartner souligne que cette situation ne remet pas en cause son développement qui s'appuie sur un partage des responsabilités entre un conseil de surveillance et un directoire auquel sont rattachées quatre directions opérationnelles.



