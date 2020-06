ADLPartner : progression de 6,3% du CA trimestriel

01/06/2020 | 13:36

ADLPartner annonce pour le premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 35,6 millions d'euros, en progression de 6,3%, et un volume d'affaires brut de 72,7 millions, en hausse de 3,4%, avec un impact limité de la pandémie de Covid-19 sur la période.



'Cette dynamique est toujours largement tirée par le développement des activités de marketing digital en phase avec la stratégie du groupe axée sur l'innovation marketing par la data, à la fois par croissance organique et par croissance externe', explique-t-il.



Confiant dans sa capacité à traverser la crise, ADLPartner anticipe une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Par précaution, il a eu recours à certains dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics en France.



