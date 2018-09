Adobe : bat le consensus au 3e trimestre

Données financières ($) CA 2018 8 940 M EBIT 2018 3 636 M Résultat net 2018 2 622 M Trésorerie 2018 4 715 M Rendement 2018 - PER 2018 51,10 PER 2019 43,10 VE / CA 2018 14,2x VE / CA 2019 11,7x Capitalisation 131 Mrd Graphique ADOBE SYSTEMS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADOBE SYSTEMS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 275 $ Ecart / Objectif Moyen 2,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Shantanu Narayen Chairman, President & Chief Executive Officer John Francis Murphy Chief Financial Officer & Executive VP Abhay Parasnis Chief Technology Officer & Executive VP Cynthia A. Stoddard Chief Information Officer & Senior Vice President John E. Warnock Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADOBE SYSTEMS 53.23% 131 484 SQUARE INC 160.23% 37 119 ELECTRONIC ARTS 8.36% 34 701 AUTODESK 43.83% 33 094 WORKDAY 47.97% 32 162 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 13.81% 19 056