Adobe : une acquisition dans le secteur des jeux vidéo

23/01/2019 | 15:50

Le groupe Adobe annonce ce jour avoir fait l'acquisition d'Allegorithmic, une entreprise française spécialisée dans la création et la retouche 3D dans le secteur des jeux vidéo et du divertissement.



'Allegorithmic dispose d'un éventail varié de clients dans les secteurs des jeux vidéo, du cinéma et de la télévision, de l'e-commerce, de la grande distribution, de l'industrie automobile, de l'architecture, du design et de la publicité, avec de grandes marques créatives comme Electronic Arts, Ubisoft, BMW, Ikea, Louis Vuitton, Foster + Partners, etc. Allegorithmic est le leader incontesté de la création de matières et textures 3D pour la plupart des jeux vidéo AAA dont Call of Duty, Assassin's Creed et Forza, ainsi que des outils utilisés pour la réalisation de célèbres films comme Blade Runner 2049, Pacific Rim Uprising et Tomb Raider', indique Adobe.



Le prix de la transaction n'a pas été précisé.





