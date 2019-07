ADOCIA : 21 millions d'euros de trésorerie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adocia a accusé au premier semestre une perte nette avant impôt de13 millions d'euros et une perte opérationnelle de 13,4 millions. Le chiffre d'affaires de 1,7 million provient exclusivement des accords de licences signés avec la société Tonghua Dongbao (THDB) fin avril 2018, pour le développement, la production et la commercialisation de BioChaperone Lispro et BioChaperone Combo en Chine et dans certains territoires.La société affiche une situation de trésorerie au 30 juin 2019 proche de 21 millions d'euros à comparer à 39,8 millions d'euros au 1er janvier 2019, soit une diminution de 19,2 millions d'euros.La position de trésorerie à fin juin 2019 n'inclut pas le montant dû par Lilly suite au jugement favorable à Adocia sur le premier volet de l'arbitrage.Le versement d'un montant de 11,6 millions de dollars, plus les intérêts courus, est attendu après que la décision sur le deuxième volet de l'arbitrage soit rendue.De plus, l'encaissement du crédit d'impôt recherche sur les dépenses 2018 d'un montant de 6,4 millions d'euros, est attendu sur la deuxième partie de l'année 2019."Nos résultats du premier semestre 2019 sont conformes à nos prévisions et reflètent nos investissements soutenus, notamment en matière de développement clinique." commente Valérie Danaguezian, Directrice Financière d'Adocia. "En attendant la décision sur le deuxième volet de l'arbitrage, nous maintenons notre politique de gestion rigoureuse de nos dépenses et disposons des moyens de financer notre plan opérationnel".