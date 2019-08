ADOCIA : a fondu de plus 37% en deux séances

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre Adocia abandonne plus de 5% à 13 euros après avoir perdu près d'un tiers de sa valeur vendredi dernier. Les investisseurs continuent donc de sanctionner la lourde déconvenue enregistrée en fin de semaine dernière. Face au géant américain Eli Lilly, si la première manche judiciaire fut remportée par Adocia, il n'en est pas de même pour la seconde. La décision du Tribunal de l'Association Américaine d'Arbitrage a en effet rejeté les demandes des deux parties.Adocia avait soumis des demandes contre Lilly relatives au détournement et à l'utilisation abusive de son information confidentielle et de ses découvertes. Le mois dernier, LCM rappelait qu'Adocia réclamait 1,3 milliard de dollars.Quant à Lilly, le groupe avait soumis des contre-demandes, alléguant qu'Adocia avait dissimulé les découvertes et l'information confidentielle figurant dans les demandes d'Adocia." Nous sommes extrêmement surpris et déçus par la décision du Tribunal, qui a rejeté nos demandes ", a commenté Gérard Soula, le PDG d'Adocia." Nous restons confiants dans la valeur de notre solide portefeuille de produits. Notre situation financière est stable, et bénéficiera du montant qui nous a été attribué lors de la première phase de l'arbitrage ", a ajouté le dirigeant.Avant de conclure : " elle nous permet de poursuivre le développement de nos produits, y compris ceux en collaboration avec notre partenaire Tonghua Dongbao. "Rappelons que les relations d'Eli Lilly avec Adocia s'étaient envenimées suite à la décision, début 2017, du géant américain de rompre le partenariat signé avec le français.La première décision du Tribunal, annoncée en août 2018, avait accordé à Adocia 11,6 millions de dollars de dommages, plus des intérêts, en compensation d'un paiement d'étape contractuel contesté par Lilly.Vendredi dernier, LCM a arrêté le suivi du titre Adocia. Sa dernière recommandation était Achat avec un objectif de cours de 39 euros.