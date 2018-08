ADOCIA : le marché semble croire à une issue favorable face à Eli Lilly

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les histoires d'amour finissent mal en général. Depuis la décision, début 2017 d'Eli Lilly de rompre le partenariat signé avec Adocia trois ans plus tôt, ce dernier n'a de cesse de vouloir faire respecter ses droits. Hier soir, la biotech française a annoncé deux développements dans le cadre de la deuxième phase de l'arbitrage contre le géant américain au titre de l'appropriation et de l'utilisation abusives d'informations confidentielles et de découvertes lui appartenant.La société française spécialisée dans le traitement du diabète a porté le montant de ses demandes d'indemnisation à environ 1,8 milliard de dollars avant prise en compte des intérêts pré- et post-jugement. Une action saluée par les marchés : le titre bondit de 4 ,2% à 17,50 euros.Pour autant, Eli Lilly a déposé des contre-demandes à l'encontre d'Adocia pour un montant d'environ 188 millions de dollars, incluant les intérêts pré-jugement. Ces contre-demandes reposent sur l'allégation qu'Adocia aurait caché les découvertes et informations confidentielles sur lesquelles portent ses demandes.Adocia réfute les demandes de Lilly. Le calendrier de procédure reste inchangé : une audience est prévue en décembre 2018 et la décision du tribunal attendue en 2019. Les procédures sont confidentielles et Adocia ne communiquera donc plus amplement à ce sujet qu'au moment approprié.Il s'agit de la deuxième information en moins de dix jours sur ce litige. Le 21 août dernier, Adocia révélait le gain de la première manche dans une procédure engagée à l'encontre d'Eli Lilly. Le tribunal arbitral a statué en sa faveur en ce qui concerne sa première demande, qui concernait un paiement d'étape contractuel contesté par le groupe pharmaceutique américain.Il a accordé à Adocia un montant de 11,6 millions de dollars. Le français va soumettre séparément des demandes de paiement d'intérêts et de remboursement de ses frais et honoraires engagés au titre de ce litige.La décision du tribunal est attendue en 2019. Adocia communiquera sur cette procédure le moment venu. Affaire à suivre.