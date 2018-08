ADOCIA : remporte une première manche contre ELI LILLY

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADOCIA 4.20% 16.88 12.89% ELI LILLY AND COMPANY 0.38% 105.94 24.97%

Adocia a annoncé que le tribunal arbitral en charge de la procédure engagée à l’encontre de Eli Lilly & Company a statué en sa faveur en ce qui concerne sa première demande. Il a accordé à la société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques un montant de 11,6 millions de dollars, au titre d’un paiement d’étape contractuel qui était contesté par Eli Lilly. Adocia va soumettre séparément des demandes de paiement d’intérêts et de remboursement de ses frais et honoraires engagés au titre de ce litige.Les autres demandes d'Adocia au titre de l'appropriation et de l'utilisation abusives par Lilly d'informations confidentielles et de découvertes appartenant à Adocia, soumises en janvier 2018, restent en attente d'une décision et seront traitées lors d'une audience prévue en décembre 2018.La décision du tribunal est attendue en 2019. Adocia communiquera sur cette procédure le moment venu.