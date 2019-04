ADOCIA : résultats préliminaires positifs de la première étude clinique de ADO09

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adocia a annoncé les résultats préliminaires positifs de la première étude clinique de ADO09, une nouvelle coformulation de pramlintide et d’un analogue d’insuline prandiale, chez des personnes avec un diabète de type 1. ADO09 est la première coformulation de pramlintide et de l'analogue A21G d'insuline humaine à action rapide, le métabolite de l'insuline glargine, a indiqué la biotech.ADO09 a montré une diminution significative de 85% de l'excursion glycémique dans les deux premières heures suivant un repas, comparé à Humalog.ADO09 a montré un contrôle glycémique similaire aux injections séparées de Symlin et d'Umuline pendant les deux premières heures suivant le repas.Tous les traitements ont été bien tolérés.“Aujourd'hui, nous montrons que ADO09 offre les mêmes bénéfices synergiques sur le contrôle de la glycémie prandiale que la co-injection de pramlintide et d'insuline humaine, en un seul produit qui pourrait être injecté au moment du repas. A ce stade, sur la base de ces résultats cliniques positifs plus proches de la co-injection et d'un plan de développement rapide, nous avons décidé de prioritiser ADO09 ”, a indiqué le Dr Olivier Soula, directeur général délégué et directeur R&D d'Adocia. “Nous allons donc rapidement initier un essai clinique de Phase 2.”