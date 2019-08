Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADOCIA -27.71% 14.84 23.94% ELI LILLY AND COMPANY 0.13% 111.61 -3.68%

Si la première manche fut remportée par Adocia, il n’en est pas de même pour la seconde. A l’issue du deuxième volet (final) de l’arbitrage contre l’américain Eli Lilly, le titre de la biotech française spécialisée dans le traitement du diabète s’effondre de 28,29% à 14,70 euros. De son côté, l’action du géant américain est stable en pré-ouverture de Wall Street. Cela découle de la décision du Tribunal de l’Association Américaine d’Arbitrage qui a rejeté les demandes des deux parties.Pour sa part, Adocia avait soumis des demandes contre Lilly relatives au détournement et à l'utilisation abusive de son information confidentielle et de ses découvertes. Le mois dernier, LCM rappelait qu'Adocia réclamait 1,3 milliard de dollars.Quant à Lilly, le groupe avait soumis des contre-demandes, alléguant qu'Adocia avait dissimulé les découvertes et l'information confidentielle figurant dans les demandes d'Adocia." Nous sommes extrêmement surpris et déçus par la décision du Tribunal, qui a rejeté nos demandes ", a commenté Gérard Soula, le PDG d'Adocia." Nous restons confiants dans la valeur de notre solide portefeuille de produits. Notre situation financière est stable, et bénéficiera du montant qui nous a été attribué lors de la première phase de l'arbitrage ", a ajouté le dirigeant.Avant de conclure : " elle nous permet de poursuivre le développement de nos produits, y compris ceux en collaboration avec notre partenaire Tonghua Dongbao. "Rappelons que les relations d'Eli Lilly avec Adocia s'étaient envenimées suite à la décision, début 2017, du géant américain de rompre le partenariat signé avec le français.La première décision du Tribunal, annoncée en août 2018, avait accordé à Adocia 11,6 millions de dollars de dommages, plus des intérêts, en compensation d'un paiement d'étape contractuel contesté par Lilly.Ce matin, LCM a arrêté le suivi du titre Adocia. Sa dernière recommandation était Achat avec un objectif de cours de 39 euros.