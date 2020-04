Adocia : annonce ce jour la tenue de son assemblée générale annuelle le 28 mai 2020 dans ses locaux à Lyon

Regulatory News:

ADOCIA (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC - la « Société » ou « Adocia ») société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines approuvées, annonce ce jour la tenue de son assemblée générale annuelle (« AGM ») le 28 mai 2020 à 10 heures, dans les locaux d’Adocia, 115 avenue Lacassagne, 69003, Lyon, France. L’avis de réunion valant convocation est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») et contient l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Cet avis peut également être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse suivante :

https://www.adocia.com/fr/investisseurs/informations-actionnaires/.

L’ensemble de la documentation concernant l’Assemblée sera tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et disponible sur son site internet à partir du 4 mai 2020.

Précisions sur l’AGM :

Seuls les actionnaires ayant procédé à l’inscription en compte de leurs titres au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date fixée pour l’AGM, à zéro heure, heure de Paris, pourront participer à l’AGM.

Pour les actionnaires détenant des actions au porteur, leur intermédiaire habilité devra leur fournir une «attestation de participation ». Cette attestation devra être jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration pour les actionnaires souhaitant se faire représenter ou voter par correspondance. L’attestation de participation pourra se substituer à la carte d’admission pour les actionnaires souhaitant être physiquement présents à l’assemblée générale mixte.

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : ADOCIA, 115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : ag2020@adocia.com.

Les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte pour être traitées et doivent être adressées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent se procurer les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte visés à l’article R.225-83 du Code du commerce sur simple demande :

• Par courrier à l’adresse suivante : Adocia – Service Relations Investisseurs – 115 avenue Lacassagne, 69003 Lyon, ou

• Par courriel à l’adresse suivante : ag2020@adocia.com

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides thérapeutiques pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques. Dans le domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables d’Adocia est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie. Il comprend cinq produits en phase clinique. Adocia entend étendre son portefeuille à d’autres maladies métaboliques et à certaines de leurs comorbidités.

La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia adapte BioChaperone à chaque protéine pour une application donnée. Le pipeline clinique d’Adocia comprend quatre formulations innovantes d’insuline pour le traitement du diabète : deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone Lispro U100 et U200), une combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone Combo) et une combinaison d'insuline prandiale avec du pramlintide, analogue de l'amyline (M1 PRAM - ADO09). Il inclut également une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Glucagon) pour le traitement de l’hypoglycémie. Le pipeline préclinique d’Adocia comprend une combinaison d’insuline glargine avec des agonistes du récepteur au GLP- 1 (BioChaperone® Glargine GLP-1) pour le traitement du diabète puis une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’un agoniste du récepteur au GLP-1 (BioChaperone Glucagon GLP-1) pour le traitement de l’obésité. Adocia explore également en préclinique le potentiel de la combinaison M1 PRAM pour le traitement de personnes diabétiques de type 2 souffrant de comorbidités neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer.

En 2018, Adocia et le leader chinois de l’insuline Tonghua Dongbao ont conclu une alliance stratégique. En avril 2018, Adocia a accordé à Tonghua Dongbao deux licences pour le développement et la commercialisation de BioChaperone Lispro et de BioChaperone Combo en Chine et dans d’autres territoires d’Asie et du Moyen Orient. Les licences incluaient un paiement initial de 50 millions de dollars, des paiements d’étape de développement pouvant atteindre 85 millions de dollars et des redevances à deux chiffres sur les ventes. En juin 2018, Tonghua Dongbao a convenu de produire et d’approvisionner Adocia en ingrédients pharmaceutiques insuline lispro et en insuline glargine dans le monde entier, à l’exception de la Chine, pour soutenir le développement et la commercialisation du portefeuille d’Adocia.

Adocia a pour but de délivrer “Des médicaments innovants pour tous, partout.”

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 12 avril 2019 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes inhérentes à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

