Adocia : annonce ses résultats financiers du 1er trimestre 2020 et fait le point sur l'impact du COVID-19

ADOCIA (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC - la « Société » ou « Adocia ») (Paris:ADOC) société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement du diabète par des formulations innovantes de protéines approuvées, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2020 ainsi que sa position de trésorerie à fin mars 2020.

Situation de trésorerie au 31 mars 2020 : 35,7 millions d’euros

Au 31 mars 2020, la trésorerie et équivalents de trésorerie se situent à 35,7 millions d’euros, à comparer à un montant de 43,7 millions d’euros au 31 décembre 2019. La consommation de trésorerie sur le premier trimestre 2020 s’élève à 8 millions d’euros et se situe à un niveau comparable à celle de l’an dernier (7,8 millions d’euros à périmètre comparable1).

Les dettes financières à fin mars 2020 s’élèvent à 20,8 millions d’euros et sont constituées principalement de l’emprunt obligatoire de 15 millions d’euros souscrit auprès d’IPF Fund II en 2019 et des emprunts bancaires contractés pour financer l’acquisition et la rénovation du bâtiment où sont situés le centre de recherche et le siège social de la Société.

Détail du chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2020

En milliers d'euros – IFRS – non audités 31/03/2020

(3 mois) 31/03/2019

(3 mois) Revenus des licences 453 1 070 Contrat de recherche et de collaboration - - Chiffre d’affaires 453 1 070

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 résulte des accords de licence signés en avril 2018 avec la société Tonghua Dongbao Pharmaceuticals Co. Ltd. et reflète les prestations de services de recherche et développement fournies par Adocia pour le transfert et le développement des produits licenciés.

Pandémie de COVID-19

A la suite de la pandémie de COVID-19 et face aux mesures de confinement mises en place en France, Adocia s’est organisée pour faire face à la pandémie avec pour priorité de limiter la propagation du virus et d’assurer la sécurité de ses employés, tout en maintenant au mieux la continuité de ses activités de recherche.

∙ La première mesure a été de favoriser le recours au télétravail pour tous les salariés pour lesquels cela était possible tant pour les fonctions supports aux activités de recherche que celles liées aux fonctions administratives.

∙ Les activités de recherche sur le site lyonnais se sont poursuivies et se focalisent sur les activités prioritaires. Après deux premières semaines d’adaptation, la Société a repris un niveau d’activité plus soutenu avec près de 60% du personnel R&D présent sur le site.

∙ L’ensemble des études cliniques et précliniques en cours ont pu être maintenues malgré des retards du fait de ressources limitées chez nos sous-traitants. L’impact le plus significatif à ce jour concerne l’analyse des résultats de l’étude clinique M1 PRAM (ADO09) dont la publication, initialement attendue au premier trimestre 2020, devrait être faite courant avril.

∙ Pour les autres activités, la Société a décidé de privilégier le développement de deux nouvelles études cliniques : l’étude de bridging BioChaperone® Lispro et une extension de l’étude M1 PRAM (ADO09) à une population spécifique de patients requérant des doses élevées d’insuline prandiale. Cette extension n’impacte pas la publication de la première partie des résultats.

∙ Par ailleurs, le partenaire de la société, Tonghua Dongbao, malgré certaines difficultés rencontrées, a pu maintenir ses efforts de développement sur les deux produits qui lui ont été licenciés par la Société, et notamment la préparation du dépôt du plan de développement clinique du projet BioChaperone Lispro auprès des autorités règlementaires chinoises.

Enfin, la Société s’est rapprochée de ses partenaires bancaires et régionaux pour bénéficier des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement français et qui visent à soutenir les entreprises dans ce contexte difficile.

Perspectives :

La pandémie mondiale de COVID-19 continuant d’évoluer rapidement, la Société n’est en mesure de prévoir à ce jour les répercussions possibles sur l’environnement économique mondial, ni sur l’environnement économique spécifique aux sociétés de biotechnologies, ni l’impact de cette crise sur les activités de la Société.

« Dans cette situation exceptionnelle, grâce à la motivation de nos collaborateurs, nous avons mis en œuvre tous les moyens possibles pour minimiser les impacts de cette crise sur le développement de nos produits et de nos partenariats.» Commente Gérard Soula, Président directeur général d’Adocia.

Adocia suit attentivement le développement de cette pandémie et, en particulier, ses conséquences éventuelles pour la Société et communiquera au marché toute évolution significative sur le sujet.

Gouvernance :

Le Conseil d’administration a arrêté les comptes annuels 2019 lors de sa séance du 12 mars 2020 et nous prévoyons de déposer notre document d’enregistrement universel d’ici la fin du mois d’avril.

La date de l’Assemblée Générale est maintenue le 28 mai 2020 mais à Lyon (et non plus à Paris). Dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID-19 et en raison des incertitudes entourant la prolongation des mesures de confinement, les modalités de participation à cette assemblée seront communiquées ultérieurement.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides thérapeutiques pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques. Dans le domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables d’Adocia est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie. Il comprend cinq produits en phase clinique. Adocia entend étendre son portefeuille à d’autres maladies métaboliques et à certaines de leurs comorbidités.

La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia adapte BioChaperone à chaque protéine pour une application donnée. Le pipeline clinique d’Adocia comprend quatre formulations innovantes d’insuline pour le traitement du diabète : deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone Lispro U100 et U200), une combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone Combo) et une combinaison d'insuline prandiale avec du pramlintide, analogue de l'amyline (M1 PRAM - ADO09). Il inclut également une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Glucagon) pour le traitement de l’hypoglycémie. Le pipeline préclinique d’Adocia comprend une combinaison d’insuline glargine avec des agonistes du récepteur au GLP- 1 (BioChaperone® Glargine GLP-1) pour le traitement du diabète puis une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’un agoniste du récepteur au GLP-1 (BioChaperone Glucagon GLP-1) pour le traitement de l’obésité. Adocia explore également en préclinique le potentiel de la combinaison M1 PRAM pour le traitement de personnes diabétiques de type 2 souffrant de comorbidités neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer.

En 2018, Adocia et le leader chinois de l’insuline Tonghua Dongbao ont conclu une alliance stratégique. En avril 2018, Adocia a accordé à Tonghua Dongbao deux licences pour le développement et la commercialisation de BioChaperone Lispro et de BioChaperone Combo en Chine et dans d’autres territoires d’Asie et du Moyen Orient. Les licences incluaient un paiement initial de 50 millions de dollars, des paiements d’étape de développement pouvant atteindre 85 millions de dollars et des redevances à deux chiffres sur les ventes. En juin 2018, Tonghua Dongbao a convenu de produire et d’approvisionner Adocia en ingrédients pharmaceutiques insuline lispro et en insuline glargine dans le monde entier, à l’exception de la Chine, pour soutenir le développement et la commercialisation du portefeuille d’Adocia.

Adocia a pour but de délivrer “Des médicaments innovants pour tous, partout.”

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 12 avril 2019 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes inhérentes à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

1 après retraitement de l’impact des procédures juridiques menées contre Eli Lilly d’un montant de 3 millions d’euros sur le premier trimestre 2019.

