Adocia : réclame 1,8 milliard de dollars à Eli Lilly

31/08/2018 | 09:21

Adocia annonce que dans le cadre de la deuxième phase de l'arbitrage contre Eli Lilly, elle a porté le montant de ses demandes d'indemnisation à environ 1,8 milliard de dollars (avant prise en compte des intérêts pré- et post-jugement).



Le Français ajoute que l'Américain a déposé des contre-demandes pour environ 188 millions de dollars, incluant les intérêts pré-jugement, ce dernier l'accusant d'avoir caché les découvertes et informations confidentielles sur lesquelles portent ses demandes.



Le calendrier de procédure reste inchangé : une audience est prévue en décembre 2018 et la décision du tribunal attendue en 2019. Les procédures sont confidentielles et Adocia ne communiquera donc plus amplement à ce sujet qu'au moment approprié.



