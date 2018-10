ADOMOS : Analyse Greensome Finance

20.09.2018 - 18:01

üCA S1 de 3,21 M€, +2,6% - Produits d'exploitation +11,5%

üREX de 1,45 M€, +40% soit une MEX de 45,3%

üAccélération de la croissance au S2

üPotentiel important pour le pôle foncier

Adomos annonce pour son S1 2018 les résultats suivants : le CA ressort à 3,21 M€ en légère hausse de 2,6% et les produits d'exploitations à 4,34 M€ en croissance de 11,5%. Quant au REX il affiche une très forte progression de 40% à 1,45 M€ soit une MEX record de 45,3%. Le RN s'établit à 1,45 M€ en baisse de 15,5%. Toutefois le RN du S1 2017 avait bénéficié de plus values de cession exceptionnelles pour un total de 0,68 M€. Corrigé de cet élément, le RN augmente de 40,4%.

Sur le S1, l'activité immobilière est stable. En cause : de nombreuses réservations ont vu leurs passages devant notaire se décaler, retardant ainsi la constatation en CA pour un montant estimé de 600 K€. Un rattrapage est donc attendu sur le S2 avec en perspective une forte croissance. Concernant la vente de leads, l'activité est restée dynamique avec une progression de 30% sur le semestre. Il faut y voir là les premiers effets de l'élargissement de l'offre avec notamment le positionnement sur la vente de contacts en résidence principale et l'impact d'un marché plus attentiste qui a poussé les acteurs à intensifier leurs achats de contacts.

Adomos démontre une nouvelle fois le fort effet de levier de son modèle économique : en effet sur la base d'un CA en progression de 2,5%, les charges de personnels sont restées stables tandis que les charges d'exploitations ont reculé de 13% du fait de la baisse des commissions sur ventes.

Au niveau du bilan la situation est toujours solide avec des capitaux propres de 17,9 M€ et aucune dette financière. A noter que la position de trésorerie disponible de 1,02 M€ s'est réduite de 1,26 M€ depuis le 31 décembre 2017 en raison du décalage de 600 K€ de CA sur le S2 et d'une augmentation des immobilisations incorporelles de 2,3 M€. Le groupe a en effet intensifié temporairement ses investissements avec le développement d'un nouveau site internet grand public et l'acquisition opportuniste de fichiers qualitatifs à prix cassés. La trésorerie devrait fortement remonter sur le S2.

Concernant les perspectives pour le second semestre, elles s'annoncent dynamiques avec : 1/ dans l'activité immobilière, un effet de rattrapage compte tenu des décalages constatés au S1. Le groupe indique que ses réservations sont en hausse de 73% sur le T3 par rapport à l'année dernière, 2/ une activité de vente Lead toujours soutenue à l'image du S1.

Notre attente d'un CA annuel de 9,3 M€ (ce qui suppose un S2 de 6,1 M€ soit +38% vs S2 2017) paraît trop optimiste. Même si la croissance accélérera au S2, le décalage du S1 ne sera pas, selon nous, complétement comblé. Nous ajustons donc nos estimations et tablons désormais pour 2018esur un CA de 9 M€. Ce qui n'a cependant qu'un effet mineur sur le résultat net que nous estimons à 3,06 M€ vs 3,29 M€ auparavant.

Par ailleurs dans une optique moyen terme, le groupe poursuit le développement de son nouveau pôle foncier. Pour mémoire, la stratégie est d'acheter des immeubles résidentiels en province déjà loués et de les mettre en copropriété pour ensuite arbitrer entre la conservation des immeubles et la revente par appartements. Adomos a déjà annoncé l'acquisition d'un premier actif immobilier pour un montant de 2,96 M€ à Périgueux et offrant une rentabilité locative brute après travaux de 9,7%. Le financement de l'opération est composé d'un apport de fonds propres de la part d'Adomos de 200 K€, d'emprunts bancaires pour 1,96 M€ et le solde par un financement participatif. Outre le rendement locatif, la plus value possible sur l'opération est espérée à plus d'1 M€ via une vente en blocs ou à la découpe en 2019.

Afin de mesurer le potentiel de cette activité, nous avons effectué un exercice de modélisation en supposant qu'Adomos était en mesure de répéter le même type d'opération pour un volume annuel d'acquisition de 10 M€. Sur ces hypothèses, le pôle foncier pourrait générer à l'horizon 2021 près de 2,5 M€ de résultat net. En termes de valorisation cela pourrait apporter un supplément de près de 0,8 € par action soit près de 25 M€. Toutefois, il apparaît à ce stade prématuré d'intégrer ces éléments d'autant que l'activité n'est pas encore consolidée.

Au final, nous confirmons notre opinion à Achat avec un objectif de cours inchangé de 1,56 € soit un potentiel de hausse de 67,4%.

Eligible PEA-PME

OBJECTIF1,56 €

COURS(20/09/2018)

0,932 €

CAPITALISATION27,4 M€

PRECEDENT 1,56 €

POTENTIEL+67,4%

FLOTTANT

20,5 M€

RatiosVE/CA VE/REX PER P/CF Rendement

2016

2017e2,91 8,7 9,2 6,2

2018e

2019e

2,34 2,02 6,1 5,0 6,5 5,2 4,8 4,1

0%

0%

0%

Données par ActionBPA corrigé dilué Var. (%)

20160,11

2017e0,10 -8,2%

2018e0,14 41,3%

2019e0,18 24,1%

FCF PA Var. (%) Dividende

0,04

0,02 -47,2%

0,06 230,6%

0,10 61,1%

-

-

-

-

ComptesCA (M€)

20167,54 8,45 3,5447,0%2,1328,3%3,2643,2%

2017e9,0219,7%10,1520,1%4,4849,7%3,0433,7%3,0633,9%

2018e

2019e

Var (%)

Produits d'exploitation (M€)

11,21 13,01

24,3% 16,1%

12,47 14,56 Var (%)

22,8% 16,7% EBITDA (M€)

5,81 6,80 Marge (%)

51,8% 52,3% REX (M€)

4,29 5,30 Mex (%)

38,2% 40,8% RNpg (M€)

4,32 5,36 Marge Nette (%)

38,6% 41,2%

Structure FinancièreFCF (M€)

Dette fin. Nette (M€) Capitaux Propres (M€) Gearing

2016

2017e

2018e

2019e

5,0

4,1

5,6 6,7

-2,2

-2,9

-4,7 -7,7

16,3

19,6

23,9 29,3

-13,7%

-14,8%

-19,7% -26,1%

ROCE

10,1%

12,1%

14,8% 16,3%

Répartition du Capital

F. Rosset (PDG) 8,7%

Global Exchange TS 8,5%

Better Options LLP 4,9%

Talence Gestion 3,1%

Flottant 74,9%

Performances

2018

3m

6m

1 an

Adomos 8,4% 0,0%

Euronext Growth -2,4% -5,7%

Extrêmes 12 mois0,78 1,370

-23,6% -12,1%

-5,1% 0,5%

Liquidité

Volume Cumulé (000) En % du Capital

En % du flottant En M€

Prochain événement

201876 767 255% 341% 86,0

3m4 932 16% 22% 4,4

CA 2018: 31 janvier 2019

6m21 236

1 an86 983

71% 289%

94% 386%

21,6

95,6

Snapshot ADOMOS

Créé en 1999, Adomos est un intervenant de la distribution par internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. En 2017, il a comptabilisé 320 ventes vs 251 en 2016. Il dispose d'un réseau de 50 conseillers commerciaux indépendants.

Depuis 2012, il a également développé une activité d'achat/revente de contacts qualifiés commercialisés auprès des promoteurs, des professionnels du patrimoine et des plateformes marketing.

Matrice Fondamentale

Profil d'investissement

A B C D E Adomos

Var CA

Var BPA

Valorisation

-

50

100

150

200

250

Adomos

Comparables

Historique de publication sur 12 mois

DATE DE PUBLICATION TYPE OPINION COURS OBJECTIF DE COURS 27/03/2018 RN 2017 ACHAT 1,17 € 1,56 € 01/02/2018 CA 2017 ACCUMULER 1,25 € 1,40 € 21/09/2017 RN S1 ACHAT 1,06 € 1,30 €

Données financières

COMPTE DE RESULTAT (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e Chiffre d'affaires 4,74 5,95 7,54 9,02 11,21 13,01 Autres produits d'exploitations 0,70 1,39 0,92 1,13 1,26 1,54 Produits d'exploitations 5,44 7,33 8,45 10,15 12,47 14,56 Achats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Marge Brute 5,44 7,33 8,45 10,15 12,47 14,56 Charges Externes 2,28 3,19 3,67 4,29 5,07 6,03 Charges de personnel 1,00 1,14 1,12 1,24 1,42 1,52 Impôts et taxes 0,08 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 EBITDA 2,09 2,92 3,54 4,48 5,81 6,80 Amortissements 1,18 1,34 1,40 1,43 1,50 1,48 Dotations Provisions 0,09 0,06 0,01 0,02 0,02 0,02 EBIT 0,82 1,53 2,13 3,04 4,29 5,30 Résultat financier 0,50 0,47 1,33 0,02 0,04 0,06 Résultat Exceptionnel -0,08 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 Impôts sur les bénéfices 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 Amortissements des survaleurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Résultat net Part du Groupe 1,24 2,00 3,26 3,06 4,32 5,36 Résultat net Corrigé Part du Groupe 1,24 2,00 3,26 3,06 4,32 5,36 BILAN (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e Actif immobilisé 8,56 10,84 13,41 15,73 17,98 20,19 Stocks 0,49 1,00 1,04 1,80 2,62 3,04 Clients 2,36 2,47 2,81 3,16 3,74 4,34 Autres actifs courants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilités et FCP 1,60 1,23 2,28 2,94 4,75 7,69 Impôts différés actifs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ACTIF 13,01 15,54 19,54 23,63 29,08 35,26 Capitaux propres 10,92 12,91 16,26 19,62 23,94 29,31 Intérêts minoritaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisions 0,05 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 Dette financière Long Terme 0,13 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 Dette Financière Court Terme 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 Fournisseurs 1,91 2,44 3,18 3,91 5,04 5,86 Autres Passifs Courants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PASSIF 13,01 15,54 19,54 23,62 29,08 35,26 TABLEAU DE FINANCEMENT (M€) 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e Capacité d'autofinancement 2,01 2,92 4,67 4,51 5,84 6,87 Variation du BFR -0,34 0,09 -0,36 0,38 0,26 0,21 Flux de trésorerie liés à l'activité 2,35 2,83 5,03 4,13 5,59 6,65 Investissements 2,66 3,25 4,00 3,77 3,75 3,69 Cession 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux Investissements 2,66 3,25 4,00 3,77 3,75 3,69 Augmentation de capital 1,40 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 Var Autres Fonds Propres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flux financement 1,40 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 Variation de trésorerie 1,09 -0,42 1,03 0,66 1,84 2,96 RATIOS 2015 2016 2017 2018e 2019e 2021er EBITDA/CA 44,1% 49,2% 47,0% 49,7% 51,8% 52,3% EBIT/CA 17,4% 25,7% 28,3% 33,7% 38,2% 40,8% RN/CA 26,1% 33,6% 43,2% 33,9% 38,6% 41,2% ROE (RN/Fonds propres) 11,3% 15,5% 20,0% 15,6% 18,1% 18,3% ROCE (NOPAT/Capitaux employés) 5,8% 8,6% 10,1% 12,1% 14,8% 16,3% Dettes nettes / Fonds propres (gearing) -13,4% -8,7% -13,7% -14,8% -19,7% -26,1% FCF -0,3 -0,4 1,0 0,6 1,8 3,0 FCF par action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 BPA (en €) 0,05 0,08 0,11 0,10 0,14 0,18 BPA Corrigé dilué (en €) 0,05 0,08 0,11 0,10 0,14 0,18 Dividende par action (en €) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rendement net 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nombre d'actions dilué (M) 336,16 336,16 29,40 30,09 30,09 30,09 Estimations : GreenSome Finance

Système de recommandation

A partir du 3 avril 2018

ACHAT NEUTRE VENDRE Potentiel > +10% -10% < Potentiel < +10% Potentiel < -10%

Jusqu'au 2 avril 2018

ACHAT ACCUMULER ALLEGER VENDRE Potentiel > +15% 0% < Potentiel < +15% -15% < Potentiel < 0% Potentiel < -15%

Détection potentielle de conflits d'intérêts

