ADOMOS : Comptes sociaux 2019

ADOMOS Société anonyme au capital de 604 038,62 euros Siège social : 75, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS 424 250 058 RCS PARIS Comptes sociaux 2019 SA ADOMOS BILAN ACTIF page 2 Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le Exercice précédent 31/12/2019 31/12/2018 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Capital souscrit non appelé (0) Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 12 516 11 176 1 340 0,00 2 807 0,01 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 32 468 978 14 701 958 17 767 020 66,02 14 883 534 61,05 Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 80 863 63 467 17 395 0,06 19 531 0,08 Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations 777 590 777 590 2,89 777 590 3,19 Créances rattachées à des participations 1 898 980 1 898 980 7,06 1 854 767 7,61 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 40 243 40 243 0,15 44 399 0,18 TOTAL (I) 35 279 171 14 776 601 20 502 570 76,19 17 582 628 72,12 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services 1 794 760 89 740 1 705 020 6,34 1 466 490 6,01 Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances & acomptes versés sur commandes 69 674 69 674 0,26 287 293 1,18 Clients et comptes rattachés 2 238 329 9 870 2 228 460 8,28 2 504 322 10,27 Autres créances . Fournisseurs débiteurs 117 139 0,48 . Personnel 4 078 4 078 0,02 3 030 0,01 . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices 400 0,00 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 636 906 636 906 2,37 612 254 2,51 . Fournisseurs débiteurs 117 139 0,48 . Personnel 4 078 4 078 0,02 3 030 0,01 . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices 400 0,00 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 636 906 636 906 2,37 612 254 2,51 . Autres 928 379 928 379 3,45 579 622 2,38 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Instruments financiers à terme et jetons détenus Disponibilités 801 207 801 207 2,98 1 166 052 4,78 Charges constatées d'avance 34 397 34 397 0,13 61 702 0,25 TOTAL (II) 6 507 731 99 610 6 408 121 23,81 6 798 304 27,88 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) TOTAL ACTIF (0 à V) 41 786 901 14 876 211 26 910 691 100,00 24 380 932 100,00 KAUFMANN & ASSOCIES SA ADOMOS BILAN PASSIF page 3 Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le Exercice précédent 31/12/2019 31/12/2018 (12 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel ( dont versé : 604 039 ) 604 039 2,24 602 673 2,47 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 15 561 801 57,83 15 571 562 63,87 Ecarts de réévaluation Réserve légale 60 274 0,22 58 907 0,24 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau 2 500 956 9,29 171 445 0,70 Résultat de l'exercice 1 744 487 6,48 2 330 871 9,56 Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL(I) 20 471 557 76,07 18 735 458 76,84 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL(II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques 40 000 0,15 55 000 0,23 Provisions pour charges TOTAL (III) 40 000 0,15 55 000 0,23 Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles 90 800 0,34 23 650 0,10 Autres Emprunts obligataires 800 000 2,97 1 000 000 4,10 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts 908 201 3,37 . Découverts, concours bancaires 5 240 0,02 5 024 0,02 Emprunts et dettes financières diverses . Divers 18 874 0,07 19 564 0,08 . Associés Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 1 733 0,01 1 733 0,01 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 308 634 12,29 3 256 156 13,36 Dettes fiscales et sociales . Personnel 128 347 0,48 157 229 0,64 . Organismes sociaux 107 447 0,40 108 892 0,45 . Etat, impôts sur les bénéfices 222 506 0,83 156 413 0,64 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 779 817 2,90 836 446 3,43 . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 21 408 0,08 15 909 0,07 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 6 128 0,02 9 458 0,04 Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance TOTAL(IV) 6 399 134 23,78 5 590 474 22,93 Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 26 910 691 100,00 24 380 932 100,00 KAUFMANN & ASSOCIES SA ADOMOS COMPTE DE RÉSULTAT page 4 Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2019 31/12/2018 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) France Exportation Total % Total % Variation % Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 8 165 403 8 165 403 100,00 7 514 671 100,00 650 732 8,66 Chiffres d'Affaires Nets 8 165 403 8 165 403 100,00 7 514 671 100,00 650 732 8,66 Production stockée 217 890 6,33 2,67 475 930 -258 040 -54,21 Production immobilisée 997 709 12,22 1 073 486 14,29 -75 777 -7,05 Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges 39 140 0,48 39 140 N/S Autres produits 9 0,00 13 0,00 -4 -30,76 Total des produits d'exploitation (I) 9 420 151 115,37 9 064 101 120,62 356 050 3,93 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 3 694 610 45,25 3 325 623 44,26 368 987 11,10 Impôts, taxes et versements assimilés 141 244 1,73 97 539 1,30 43 705 44,81 Salaires et traitements 836 867 10,25 827 823 11,02 9 044 1,09 Charges sociales 344 633 4,22 342 973 4,56 1 660 0,48 Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 227 167 27,28 1 910 330 25,42 316 837 16,59 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 3 500 0,04 46 370 0,62 -42 870 -92,44 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 9 328 0,11 1 209 0,02 8 119 671,55 Total des charges d'exploitation (II) 7 257 347 88,88 6 551 867 87,19 705 480 10,77 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 2 162 804 26,49 2 512 233 33,43 -349 429 -13,90 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 13 563 0,17 10 001 0,13 3 562 35,62 Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges 163 000 2,00 163 000 N/S Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Total des produits financiers (V) 176 563 2,16 10 001 0,13 166 562 N/S Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 280 546 3,44 49 790 0,66 230 756 463,46 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements Total des charges financières (VI) 280 546 3,44 49 790 0,66 230 756 463,46 RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) -103 983 -1,26 -39 789 -0,52 -64 194 -161,33 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 2 058 821 25,21 2 472 444 32,90 -413 623 -16,72 KAUFMANN & ASSOCIES SA ADOMOS page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2019 31/12/2018 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 / 12) Produits exceptionnels sur opérations de gestion 88 976 1,09 0,28 20 881 68 095 326,11 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 88 976 1,09 20 881 0,28 68 095 326,11 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 58 849 0,72 18 328 0,24 40 521 221,09 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 58 849 0,72 18 328 0,24 40 521 221,09 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 30 127 0,37 2 553 0,03 27 574 N/S Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 344 461 4,22 144 126 1,92 200 335 139,00 Total des Produits (I+III+V+VII) 9 685 690 118,62 9 094 983 121,03 590 707 6,49 Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 7 941 204 97,25 6 764 111 90,01 1 177 093 17,40 RÉSULTAT NET 1 744 487 21,36 2 330 871 31,02 -586 384 -25,15 Bénéfice Bénéfice Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier KAUFMANN & ASSOCIES Comptes et Annexe au 31/12/2019 ADOMOS Société anonyme au capital de 604 038,62 euros Siège social : 75, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS 424 250 058 RCS PARIS SOMMAIRE 1. Présentation de l'évolution de l'activité de la société..................................................................................................... 1 2. Événements significatifs de l'exercice 2019 .................................................................................................................... 1 3. Evènements postérieurs à la clôture ............................................................................................................................... 2 4. Activités en matière de recherche et développement .................................................................................................... 3 5. Évolution prévisible et perspectives d'avenir.................................................................................................................. 3 6. Principes et méthodes comptables ................................................................................................................................. 4 7. Bilan ................................................................................................................................................................................. 7 8. Compte de résultat ........................................................................................................................................................ 13 9. Engagements hors bilans ............................................................................................................................................... 15 10. Rémunération des dirigeants...................................................................................................................................... 16 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 1. Présentation de l'évolution de l'activité de la société ADOMOS commercialise des biens immobiliers neufs offrant des opportunités de défiscalisation (loi Pinel, loueur en meublé,) à destination des particuliers. Spécialiste de la génération de contacts qualifiés qu'elle a exploité de 2002 à 2010 exclusivement pour la vente au sein de son réseau propre d'agents commerciaux et de conseillers en gestion de patrimoine, la société a initié depuis 2011 une stratégie qualitative d'exploitation commerciale de son fichier de clientèle destinée à améliorer sa rentabilité et à réduire sa dépendance vis à vis des produits immobiliers de défiscalisation. Cette activité de commercialisation des fiches qualifiées (leads) a continué son essor en 2019. En 2019, Adomos a continué de développer son business model, fondé sur le développement des ventes croisées auprès des promoteurs et des professionnels du patrimoine, de l'immobilier et du marketing. L'activité se répartit en 4 pôles : Marketing Vente de leads

Vente immobilière de biens immobiliers neufs

Nouvelle activité d'opérateur immobilier (à travers les filiales SAS ADOMINVEST et ADOMINVEST 2) ;

Administration de biens (à travers la filiale ADOMOS GESTION IMMOBILIERE). Le développement est fondé sur la maitrise des coûts alliée à un investissement technologique important. Adomos, capable d'apporter des solutions globales à ses clients, a désormais un positionnement unique sur son marché qui lui apportera au cours de prochaines années un fort avantage concurrentiel, susceptible de créer un cercle vertueux de croissance et de rentabilité. 2. Événements significatifs de l'exercice 2019 2.1 Poursuite de la relance de la filiale Selectaux Adomos a continué de relancer sa filiale détenue à 100 % Selectaux, auprès de laquelle elle avait décidé en 2015 d'externaliser une partie de son activité de marketing direct et de ventes de leads. Cette externalisation a pour but d'élargir le potentiel commercial de cette activité à de nouveaux clients et partenaires via la séparation des activités de vente immobilières de celle de vente de leads, tout en préservant le potentiel de marge des deux activités au sein de la maison mère. La mise en œuvre opérationnelle d'exploitation de l'ensemble des fichiers, aussi bien dans la filiale Selectaux que dans Adomos via une stratégie d'enrichissement emailing, a fait ses preuves en 2019. Cette nouvelle configuration vise à permettre à Selectaux de se positionner au cours des prochaines années comme un acteur significatif du marché des « data » à valeur ajoutée. Chez Adomos et ses filiales, ces fichiers sont rentabilisés, aussi bien via les activités de ventes immobilières de biens neuf sur fiches que par la nouvelle activité de vente de biens anciens sur fiches. En 2019, cette stratégie a permis une augmentation des produits d'exploitation. 2.2 Développement de l'activité d'Opérateur Immobilier ADOMOS avait acquis via sa filiale Adominvest son premier immeuble en 2017 à Beaucaire pour un montant de 360 K€ et un second immeuble à Périgueux en septembre 2018 par la SNC Adominvest 2 pour un montant de 2,4 M€ auxquels s'ajoutent 528 K€ de travaux. Les deux immeubles sont loués et destinés à être revendus par appartement à des investisseurs. L'immeuble de Beaucaire a été vendu dans sa totalité en Janvier 2020 ; 10 appartements de l'immeuble de Périgueux ont été vendus au 31.12.2019, 40 autres appartements sont sous compromis ou sous option, soit un taux de commercialisation de 83%. 1 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 2.3 RGPD ADOMOS ne traitant aucune donnée sensible et les procédures antérieurement mises en place étant globalement conformes aux principales dispositions du Règlement Général des Données Personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, la société n'a connu aucun impact particulier de cette nouvelle règlementation sur son activité, en dehors de l'adaptation de certaines mentions légales figurant sur ses sites Internet. 2.4 Opération sur le capital en 2019 Augmentation de capital par exercice de BSA cotés A la suite de l'Assemblée générale du 3 avril 2018, Le groupe ADOMOS avait attribué gratuitement 60 174 902 BSA aux actionnaires (cinq BSA ayant été attribués gratuitement pour vingt-huit actions existantes de la Société). Jusqu'à la date de regroupement des actions du 12 mai 2018, un BSA donnait le droit de souscrire une action ADOMOS au prix d'exercice de 0,07 €. Depuis le regroupement des actions opéré le 12 mai 2018, treize (13) BSA donnaient le droit de souscrire une (1) action ADOMOS au prix d'exercice de 0,91 €. Les BSA faisaient l'objet d'une cotation sur Euronext Growth depuis le 10 avril 2018. La période d'exercice de 24 mois a expiré le 12 avril 2019. Du 1er Janvier au 12 avril 2019, un nombre total de 887 562 BSA a été exercé au prix unitaire de 0,91 euro par action pour souscrire 68 274 actions nouvelles de 0,02 € de valeur nominale. Il a été versée la somme totale de 62 129,34 € correspondant à la totalité du nominal (à concurrence de 1 365,48 €) et de la prime d'émission (à concurrence de 60 763,86 €) desdites actions nouvelles. Le capital social de la Société est ainsi porté de 602 673,14 € à 604 038,62 €. 3. Evènements postérieurs à la clôture Alors que l'année 2020 s'annonçait sous les meilleurs auspices, l'épidémie de Coronavirus et le confinement ont provoqué un ralentissement sensible de l'activité d'Adomos à partir du mois de mars 2020. Marketing Lead : les rendez-vous commerciaux étant impossibles, tous les clients ont suspendu leur commande de leads le temps du confinement.

: les rendez-vous commerciaux étant impossibles, tous les clients ont suspendu leur commande de leads le temps du confinement. Vente Immobilier Neuf et Opérateur Immobilier : les actes notariés, suspendus pendant le confinement (à l'exception de rares signatures électroniques), ne devraient être que décalés et devraient reprendre normalement en juin ou juillet.

les actes notariés, suspendus pendant le confinement (à l'exception de rares signatures électroniques), ne devraient être que décalés et devraient reprendre normalement en juin ou juillet. Les réservations et compromis de ventes non signés pendant cette période sont par contre perdus, et auront donc un impact négatif sur l'exercice en cours.

Toutefois, les lots non encore vendus de Périgueux continuent de générer une rentabilité locative élevée et bénéficient d'une assurance loyers impayés. On peut ainsi à mi-avril, estimer l'impact direct à 2 à 3 mois de chiffre d'affaires en fonction de la durée du confinement et du rythme de la reprise. 2 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 Afin d'absorber la perte de chiffre d'affaires et le report des encaissements, Adomos a pris des mesures strictes : Report provisoire de tous les investissementsconcernant aussi bien le marketing, les achats de fichiers clients que les immeubles dont l'acquisition était en cours à Bourges et à Modane, ainsi que ceux qui sont en négociation. Pour ces immeubles, l'incertitude portait en effet : Sur la finalisation de leur financement et des actes notariés d'acquisition,

Sur la réalisation des travaux de rénovation, qui auraient certainement été retardés par manque de disponibilité des entreprises dans les prochains mois,

Sur le délai de de vente des appartements post confinement. Adomos entend finaliser les ventes de son immeuble de Périgueux, déjà commercialisé à 83% (promesses de ventes et options fermes), celui de Beaucaire ayant été vendu en totalité en janvier 2020 et reprendre au second semestre 2020 les nouveaux investissements, dès lors que l'environnement sanitaire, économique et financier offrira une meilleure visibilité. Utilisation des différents leviers de soutien proposés par l'Etat: chômage partiel et Prêt BPI d'ores et déjà obtenus. Ayant pris les mesures de prudence indispensables, Adomos dispose de la trésorerie nécessaire pour passer sans difficulté la période de confinement, y compris si elle était prolongée au-delà du 11 mai 2020 ou si le déconfinement progressif entraînait une reprise d'activité très réduite cet été. 4. Activités en matière de recherche et développement Les frais de recherche engagés au cours de l'exercice ont été intégralement comptabilisés en charges. Les frais de développement ont été immobilisés à hauteur de 998 K€ en 2019 et 1073 K€ en 2018. 5. Évolution prévisible et perspectives d'avenir L'impact du Coronavirus sur le second semestre 2020 et sur 2021 dépendra de l'évolution de la situation économique globale, des effets des plans de relance et du comportement des investisseurs. Le scénario le plus vraisemblable semble être un report de l'investissement vers l'immobilier pour plusieurs raisons : Les investisseurs souhaiteront orienter leur épargne vers un actif réel et moins volatil que les actifs financiers.

Les taux d'intérêts devraient rester bas sur une longue période, ce qui est un facteur décisif de soutien à l'achat immobilier.

Un éventuel retour de l'inflation annoncé par plusieurs économistes en raison des mesures de soutien massif serait très favorable à l'immobilier, dont les rendements et la valeur sur le moyen et long terme sont indexés sur la hausse des prix.

La niche spécifique de l'immobilier résidentiel choisie par Adomos pourrait être épargnée par une crise, au contraire de l'immobilier commercial. En effet, le besoin de logement sera toujours présent et a été mis en valeur par le confinement.

De plus : Pour l'immobilier neuf, il semble probable qu'une nouvelle loi incitative remplaçant la Loi Pinel sera mise en place afin de soutenir le secteur de la construction et du BTP qui représente environ 20% du PIB. Pour l'immobilier ancien rénové, les valeurs d'achat et de revente sont basses (autour de 1 000 € le m²) ; le schéma proposé par Adomos à ses clients sécurise les loyers à percevoir grâce à des assurances sur loyers impayés, qui avaient parfaitement joué leur rôle protecteur lors de la crise en 2008. Par ailleurs, sur cette niche encore peu développée, Adomos disposera de capacités de négociation à l'achat considérablement renforcées. Ainsi, paradoxalement, après un effet provisoire de baisse d'activité en 2020, la crise sanitaire et économique pourrait faire de l'investissement immobilier dans le secteur résidentiel une véritable valeur refuge pour les prochaines années. 3 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 6. Principes et méthodes comptables Les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 sont présentés conformément aux principes comptables généralement admis en France et conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016. Continuité d'exploitation Les comptes de la SA ADOMOS ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation sur la base des éléments opérationnels et financiers suivants : Baisse des ventes en 2020 en raison de la crise du Coronavirus ;

La poursuite du développement commercial enclenché en 2014 ;

La stabilisation des charges fixes

La trésorerie nette de près de 796 K€ au 31.12.2019. Les principes et méthodes comptables suivants ont été adoptés par la société : La préparation des comptes nécessite, de la part de la Direction, la prise en compte d'estimations et d'hypothèses pour la détermination des montants comptabilisés de certains actifs, passifs, produits et charges (fichiers clients, frais de développement, titres de participation, travaux en cours, créances clients, provisions pour risques et charges). Ces estimations et hypothèses sont réalisées à partir de l'expérience passée et des facteurs économiques et financiers considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Compte-tenu du caractère incertain inhérent à ces modes de valorisation, les montants définitifs pourraient s'avérer différents de ceux initialement estimés. 6.1 Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis par voie d'échange. Les logiciels et licences acquis par l'entreprise sont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition et amortis en linéaire sur une période d'un an. Les fichiers clientèle acquis et respectant les principes du règlement CRC 2004-06 sont inscrits à l'actif du bilan et font l'objet d'un amortissement linéaire qui dépend de la durée de vie économique des fichiers. La durée d'amortissement est revue à chaque clôture en fonction de la mise à jour des données statistiques sur le chiffre d'affaires ventilé par année d'acquisition de fichiers. Ainsi, ces fichiers sont amortis linéairement sur une durée de 10 ans depuis le 1er janvier 2010. Un test de dépréciation est réalisé lorsqu'il existe un indice de perte de valeur. Les dépenses engagées pour l'amélioration et les nouveaux développements de l'outil informatique utilisé pour la commercialisation des produits immobiliers et la qualification des fiches clients, sont enregistrées au bilan et amorties dès la livraison des modules sur une durée de 5 ans. Selon l'avis sur les actifs 2004-15, applicable depuis le 1er janvier 2005, ces frais de développement doivent répondre aux 6 critères suivants pour être immobilisés : Faisabilité technique des développements ;

Intention d'aller jusqu'au bout des développements ;

Possibilité d'utiliser ces développements ou de les vendre ;

Générer des avantages économiques futurs : existence d'un marché pour la production / les services issus de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, démontrer son utilité ; 4 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 Ressources suffisantes pour mener à terme les développements et utiliser ou vendre les produits / les services associés ;

Possibilité d'évaluer les coûts de façon fiable. - 6.2 Immobilisations corporelles Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : - Installations générales et techniques 5 à 8 ans en linéaire - Matériels de bureau et matériels informatiques 3 ans en linéaire - Mobiliers de bureau 4 ans en linéaire 6.3 Immobilisations financières Ce poste est constitué essentiellement de titres de participation, des créances qui s'y rattachent, des dépôts et cautionnement versés et autres immobilisations financières. Les titres et créances rattachées sont comptabilisés au bilan pour leur prix d'acquisition et dans le cas où leur valeur d'inventaire est inférieure à leur prix d'acquisition, une dépréciation est constatée. La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de la situation nette de la filiale, de son cours de bourse le cas échéant, et/ou de ses perspectives d'activité. 6.4 Travaux en-cours sur les droits à commissions Aux termes de contrats signés avec les promoteurs, ADOMOS est chargée de commercialiser les biens immobiliers, prospecter, rechercher et informer les acquéreurs et procéder à des réservations de lots avec ces investisseurs. ADOMOS a donc achevé sa mission lorsque la réservation est conclue. Cependant, ADOMOS ne sera rémunérée que lors de la signature de l'acte notarié entre le promoteur et l'acquéreur. Les travaux en cours, correspondent à des réservations, qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation définitive à la fin de la période, et sont valorisés à leur coût de revient moyen. Ces coûts comprennent une partie des dépenses techniques, commerciales et de marketing qui ont été engagées pour la signature de ces réservations. Ces travaux en cours font l'objet d'une dépréciation qui tient compte du taux de renonciation constaté sur la période et d'une analyse du risque de renonciation à la date d'arrêté des comptes. La provision pour dépréciation intègre le risque de renonciation mais également la limitation aux avantages futurs attendus (plafonnement au revenu maximum généré). 6.5 Créances clients et comptes rattachés Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'une perte probable apparaît. Lors du transfert de la créance à la société d'affacturage, le compte client est soldé. 6.6 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les plus- values latentes à la clôture ne sont pas enregistrées dans le compte de résultat. 5 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 6.7 Provision pour risques et charges Des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes. 6.8 Provisions pour congés payés, primes et intéressement Les congés payés et les avantages accordés aux personnels sont évalués conformément aux règles applicables dans l'entreprise et provisionnés. 6.9 Reconnaissance du chiffre d'affaires La société réalise son chiffre d'affaires au travers des prestations suivantes : Des commissions sur transactions immobilières qui varient en fonction du type de bien et selon la prestation d'ADOMOS, le chiffre d'affaires étant reconnu lors de la signature de la procuration notariée d'acquisition du bien immobilier ainsi que des honoraires divers (environ 55% du chiffre d'affaires en 2019 contre 54 % en 2018),

Des prestations de mise à disposition de prospects qualifiés ou de sa technologie (outils CRM) représentant environ 45 % du chiffre d'affaires en 2019 (idem en 2018), en faveur des professionnels de l'immobilier. Le chiffre d'affaires est reconnu par ADOMOS, en fonction du nombre de fiches envoyées (et facturées dès la livraison). Les revenus générés au titre de cette activité sont constatés dès la livraison des fiches, ADOMOS n'ayant alors plus d'obligations vis-à-vis de l'acheteur au titre de l'exécution du contrat . 6.10 Dépenses de publicité et de marketing Les dépenses de publicité et de marketing sont comptabilisées en charges, sauf celles concernant les travaux en-cours. 6.11 Impôt sur les sociétés L'impôt sur les sociétés est comptabilisé suivant la méthode de l'impôt exigible. Il n'est pas tenu compte dans le résultat de l'exercice des effets futurs de différences fiscales temporaires. 6.12 Intégration fiscale Sociétés intégrées fiscalement La société mère ADOMOS a opté pour l'intégration fiscale avec ses filiales : Depuis le 1 er janvier 2002 avec la SAS SELECTAUX

janvier 2002 avec la SAS SELECTAUX Depuis le 1 er janvier 2018 avec la SAS ADOMINVEST

janvier 2018 avec la SAS ADOMINVEST La SNC ADOMINVEST 2 (créée en Août 2018), est transparente fiscalement. 6 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 Conventions relatives à l'intégration fiscale du groupe ADOMOS La société mère ADOMOS constate toutes les charges d'impôt et l'économie réalisée par le groupe, le cas échéant. Ainsi, l'ensemble des charges d'impôt et la totalité de l'économie globale réalisée par le groupe est conservée par la société mère ADOMOS qui supporte donc seule l'ensemble de la charge d'impôt du groupe. Par conséquent, une filiale intégrée déficitaire ne supporte aucune charge d'impôt et ne bénéficie d'aucune économie d'impôt. Suivi des déficits fiscaux Le montant des déficits fiscaux reportable du Groupe s'élève à 20,74 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 22,36 millions d'euros au 31 décembre 2018. 7. Bilan 7.1 Immobilisations incorporelles (en K€) 31/12/2018 + - 31/12/2019 Logiciels 13 - - 13 Autres immobilisations incorporelles 27 367 5 102 32 469 Immobilisations incorporelles brutes 27 379 5 102 - 32 481 Amortissements sur immobilisations incorp. - 12 493 - 2 220 - 14 713 Amortissements et provisions - 12 493 - 2 220 - - 14 713 Immobilisations incorporelles nettes 14 886 2 882 - 17 768 L'augmentation des immobilisations incorporelles (+5 102 K € en brut et + 2 882 K€ en net) correspond principalement : A l'acquisition de fichiers clientèle pour 4 104 K€ brut

A la création de modules complémentaires d'ERP pour 998 K€ brut notamment destinés à automatiser l'ensemble des processus de l'entreprise. Les amortissements et les valeurs nettes des immobilisations incorporelles se répartissent comme suit : Valeurs brutes au Amortissements Valeurs nettes au Valeurs nettes au (en K€) 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 Fichiers clientèle 24 217 10 314 13 903 11 335 Modules ERP 8 252 4 388 3 863 3 547 Logiciels 13 11 1 3 32 481 14 713 17 768 14 886 Un test de dépréciation a été réalisé au 31 décembre 2019 sur l'ensemble des immobilisations incorporelles. 7 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 En ce qui concerne l'évaluation de la valeur d'utilité, celle-ci est fondée sur la méthode des flux nets futurs de trésorerie actualisés et les principales hypothèses utilisées sont les suivantes : Prévisionnel de chiffre d'affaires généré par les activités de ventes de biens neufs et d'opérateur immobilier sur la base des fiches et par la commercialisation de fiches qualifiées sur 15 ans, correspondant à la durée estimée d'utilisation des fiches ;

Taux d'actualisation de 5 % ; Sur la base des hypothèses retenues ci-dessus, la valeur d'utilité des actifs incorporels nets reste supérieure à leur valeur comptable au 31 décembre 2019. 8 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 7.2 Immobilisations corporelles (en K€) 31/12/2018 + - 31/12/2019 Immobilisations corporelles brutes 76 5 81 Amortissements sur immobilisations corporelles -56 -7 -63 Immobilisations corporelles nettes 20 -2 18 Sur l'année 2019, les acquisitions d'immobilisations corporelles correspondent principalement à du matériel de bureau et informatique pour 5 K€. 7.3 Immobilisations financières (en K€) 31/12/2018 + - 31/12/2019 Titres Selectaux 650 650 Titres Adomos Gestion Immobilière 13 13 Titres Adominvest 95 95 Titres Adomos Placements 10 10 Titres Adominvest 2 10 10 Total titres de participation 778 0 0 778 Créances Selectaux 717 8 724 Créances Adominvest 189 13 202 Créances Adomos Placement 0 0 0 0 Créances Adominvest 2 949 24 973 Total créances sur participation 1 855 45 0 1 899 Dépôt et cautionnements versés 44 0 5 40 Total immobilisations financières brutes 2 677 45 5 2 717 Provisions sur titres 0 0 Total provisions sur titres de participation 0 0 0 0 Provision sur créances 0 0 Total provisions sur créances sur participation 0 0 0 0 Provision sur autres immobilisations 0 0 financières Total provisions sur immobilisations 0 0 0 0 financières Total immobilisations financières nettes 2 677 45 5 2 717 9 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 Ce poste est constitué des titres de participation, des créances qui s'y rattachent, des dépôts et cautionnements versés. Aucune provision sur titres et sur créances n'a été constatée en 2019. Les créances sur participation Selectaux s'élève à 724 K€ au 31 décembre 2019 contre 717 K€ au 31 décembre 2018. 7.4 Tableau des filiales et participations Capitaux Quote-part du 31/12/2019 Capital propres autres capital détenue que le capital (en %) Brute Nette Informations financières (€) Prêts et avances Chiffre d'affaires HT Résultat (bénéfice consentis par la société et non encore du dernier exercice ou perte du dernier écoulé exercice clos) remboursés Sas Selectaux 650 000 1 006 056 100% 650 000 724 412 663 488 72 880 Adominvest 100 000 - 54 550 95% 95 100 201 500 32 956 - 540 Adomos Gestion Immobilière 25 000 - 16 256 50% 12 500 - 65 217 - 3 956 Adomos Placement 10 000 10 747 100% 10 000 - 5 500 2 794 Adominvest 2 10 000 21 434 100% 9 990 973 068 996 469 132 739 Dernier exercice clos : 31/12/2019 Au cours de l'exercice 2015, ADOMOS a procédé à la transformation d'une avance en compte courant à Selectaux en prêt à moyen terme pour un montant de 601 K€ de principal. Le montant brut de la créance s'élève à 724 K€ au 31 décembre 2019. Ce prêt à moyen terme ne fait pas l'objet de dépréciation au 31 décembre 2019. 7.5 Travaux en-cours Au 31 décembre 2018, les travaux en cours s'élèvent à 1 795 K€ (1 577 K€ au 31 décembre 2018) et sont dépréciés à hauteur de 90 K€ (110 K€ au 31 décembre 2018) sur la base d'une analyse des risques de non-réalisation. 7.6 Echéancier des créances Hormis les créances groupe, l'ensemble des créances de la société présente au 31 décembre 2019 une échéance de moins d'un an. Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale pour un montant de 2 238 K€ au 31 décembre 2019 et une dépréciation pour créance douteuse a été constatée pour 10 K€. La société a souscrit en 2010 un contrat d'affacturage dont l'en-cours de créances cédées au 31 décembre 2019 s'élève à 1 130 K€ (contre 1 083 K€ au 31/12/2018). Ces créances restent soumises à un recours potentiel de la banque jusqu'au paiement par le client final. 10 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 Les autres créances (1 827 K€) se décomposent de la façon suivante : Avances fournisseurs : 257 k€

TVA déductible : 637 k€

Comptes courants filiales : 681 k€

Factor : 127 k€

Autres créances : 127 k€ 7.7 Trésorerie nette (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Disponibilités 801 1 166 Découverts et concours bancaires -5 -5 Trésorerie d'encaissement 796 1 161 Valeurs mobilières de placement 0 0 TRESORERIE NETTE 796 1 161 7.8 Charges constatées d'avance Au 31 décembre 2019, les charges constatées d'avance s'élèvent à 34 K€ (contre 62 K€ au 31 décembre 2018) et sont composées principalement de frais généraux. 7.9 Charges à répartir Au 31 décembre 2019, il n'y a pas de charges à répartir. 7.10 Capital et prime d'émission TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Prime Réserve Report à Résultat de Total des (en K€) Capital d'Emission capitaux légale nouveau l'exercice d'Adomos propres Situation à la clôture du 31/12/2018 603 15 572 59 171 2 331 18 736 Affectation du résultat n-1 1 2 330 -2 331 0 Résultat Adomos 2019 1 744 1 744 Augmentation de capital 1 -10 -8 Réduction de capital 0 Situation à la clôture du 31/12/2019 604 15 562 60 2 501 1 744 20 472 31/12/2019 31/12/2018 Nombre d'actions 30 201 931 30 133 657 Valeur nominale 0,02 0,02 Résultat par action 0,5776 0,0774 11 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 CAPITAL POTENTIEL: Information sur les obligations convertibles Il n'existe plus aucune obligation convertible au 31.12.2019. Informations sur les options ou achat d'actions Aucun plan d'options de souscription ou d'achat d'actions n'est encore en vigueur et n'a été mis en œuvre par le Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé. Information sur l'attribution gratuite d'actions Il n'existe à la date du présent rapport plus aucun plan d'attribution gratuite d'actions ni aucune action gratuite à créer. Informations sur les bons de souscription d'actions Il n'existe plus aucun BSA coté ou non coté, les derniers BSA étant caducs depuis le 12.04.2019. Informations sur les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise Au cours de l'exercice 2019, le Conseil d'administration n'a procédé à aucune émission de bons de souscription d'actions (BSPCE) au profit de salariés et mandataires sociaux d'ADOMOS. Aucun plan de BSPCE n'était en vigueur au cours de l'exercice écoulé. 7.11 Provisions pour risques et charges (en K€) 31/12/2018 + - 31/12/2019 Provisions pour risques divers 55 0 15 40 Total provisions pour risques et 55 0 15 40 charges Au cours de l'année 2019, il y a eu une reprise de provision pour 15K€. Au 31 décembre 2019, les provisions comptabilisées pour 40 K€ correspondent à des litiges divers. 7.12 Emprunts ADOMOS a une dette financière sous forme d'obligations non convertibles de 800 000 € et des emprunts bancaires moyen terme pour un montant de 908 201 € au 31 décembre 2019. ECHEANCE DES EMPRUNTS Montant au Échéance à un an au Échéance à plus d'un Échéance à plus de 5 31/12/2019 plus an et 5 ans au plus ans 1 708 201 1 089 516 618 684 0 12 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 7.13 Dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales et autres dettes Hormis, les dettes groupe, au 31 décembre 2019, les dettes fournisseurs d'ADOMOS (3 309 K€) présentent une échéance à moins d'un an. - de 30 jours Entre 30 et 60 jours Plus de 60 jours Total TTC Dettes à échoir[1] 0,00 1 002 736,42 0,00 1 002 736,42 Dettes échues[2] 458 376,26 289 642,59 1 557 879,08 2 305 897,93 Montant total [3]TTC 458 376,26 1 292 379,01 1 557 879,08 3 308 634,35 [1] Dettes dont le terme du paiement est postérieur à la clôture 2 Dettes dont le terme du paiement est antérieur à la clôture 3 Dont créance contestée : 0 €, litigieuses : 0 € Autres dettes Les autres dettes s'élèvent à 6 K€ au 31 décembre2019 contre 9 K€ au 31 décembre 2018. Les dettes fiscales et sociales (1 260 k€) présentent toutes une échéance à moins d'un an au 31 décembre 2019. 7.14 Risque de taux ou risque devises Il n'existe aucun actif, passif ou engagement comportant un risque de taux ou un risque devises. 8. Compte de résultat 8.1 Ventilation des produits d'exploitation (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 %/CA N Chiffre d'Affaires 8 165 7 515 100% Revenus de l'activité immobilière 4 498 4 086 55% Managements fees 0 0 0% Marketing leads et divers 3 644 3 379 45% Refacturations diverses 0 0 0% Prestations annexes 24 50 0% Autres Produits d'Exploitation 1 255 1 549 Production stockée 218 476 Production immobilisée 998 1 073 Transfert de charges 0 0 Reprise sur provisions 39 0 Produits d'exploitation divers 0 0 Produits d'Exploitation 9 420 9 064 13 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 8.2 Autres achats et charges externes (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Charges locatives et de copropriété 95 101 Honoraires Ingénierie 5 15 Rétrocession de commission 2 697 2 309 Honoraires juridiques et comptables 89 105 Honoraires de gestion et de conseil 222 82 Honoraires de développement des 271 360 ERP Autres honoraires d'exploitation 0 14 Marketing 22 69 Publicité 12 6 Déplacement, missions et réceptions 51 36 Frais postaux et frais de télécom. 36 38 Autres charges d'exploitation 195 190 Total 3 695 3 326 Les rétrocessions sont essentiellement composées de commissions payées aux conseillers en patrimoine, partenaires d'ADOMOS lors de la réalisation de la vente des biens immobiliers. La rubrique « Honoraires juridiques et comptables » intègre les postes suivants : -honoraires du Commissaire aux Comptes : En K€ 31/12/2019 31/12/2018 Au titre de la mission de 35 45 contrôle légal des comptes Au titre d'autres prestations 0 0 TOTAL 35 45 -honoraires des avocats de 29 K€, -honoraires de l'expert-comptable de 21 K€, - Autres honoraires divers de 7 K€. 8.3 Effectif moyen L'effectif moyen sur l'ensemble de l'année 2019 est le suivant : Effectifs 31/12/2019 31/12/2018 Ingénieurs & Cadres 11 5 Maîtrise & Techniciens 1 2 Employés 6 9 TOTAL 18 16 14 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 8.4 Produits et charges financières Les produits financiers 177 K€ en 2019 (contre 10 K€ en 2018) concernent principalement : Des intérêts sur comptes courants de la société SAS SELECTAUX : 14 K€ (contre 10 K€ en 2018) ;

Reprise de provision sur autre charges financières pour 163 K€; Les charges financières (281 K€) en 2019 (contre 50 K€ en 2018) se composent cette année : D'agios bancaires : 29 K€ (contre 26 K€ en 2018) ;

D'intérêts sur emprunts obligataires pour 89 K€ (contre 24K€ en 2018) ;

Perte créances financières pour 163 K€ (contre 0K€ en 2018) ; L'exercice clos au 31 décembre 2019 laisse ainsi apparaître un résultat financier de - 104 K€ (contre -40 K€ en 2018). 8.5 Produits et charges exceptionnelles Les produits exceptionnels, 90 K€ en 2019 (contre 21 K€ en 2018) se composent essentiellement de régularisations sur exercices antérieurs. Les charges exceptionnelles de 59 K€ en 2019 (contre 18 K€ en 2018) concernent essentiellement des régularisations sur exercices antérieures. L'exercice clos au 31 décembre 2019 laisse ainsi apparaître un résultat exceptionnel de 30 K€ (contre 3 K€ en 2018). 8.6 Impôts sur les bénéfices et Crédit Impot Recherche ADOMOS forme avec la SAS SELECTAUX et ADOMINVEST un groupe fiscalement intégré. Le résultat fiscal du groupe est calculé par la société ADOMOS qui est la tête de groupe. L'impôt dû au titre de 2019 s'élève à 179 K€. Il a été comptabilisé la régularisation C.I.R. 2010 pour 187 K€. 8.7 Charges à payer et avoir à établir Au 31 décembre 2019, les charges à payer concernent : les factures fournisseurs non parvenues pour 747 K€ (contre 1 152 K€ en 2018) ;

les dettes fiscales et sociales à payer pour 132 K€ (contre 142 K€ en 2018). 9. Engagements hors bilans 9.1 Engagements de crédit - bail La société n'a aucun engagement hors bilan. 9.2 Engagements et caution ADOMOS n'a pas d'engagements ni de caution au 31 décembre 2019. 15 ADOMOS COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 9.3 Indemnités de départ en retraite Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite. Compte tenu de l'effectif, de l'ancienneté moyenne au 31 décembre 2019, l'indemnité de fin de carrière s'élève à 75 K€. Les hypothèses de calcul sont les suivantes : Age estimé de départ à la retraite : 65 ans

Taux d'actualisation financière : 0.8%

Rotation du personnel : Moyenne 9.4 Comptes consolidés Le groupe Adomos a décidé d'établir des comptes consolidés à compter du 1er janvier 2019 en y intégrant les comptes de ses filiales Selectaux, Adominvest, Adominvest 2, Adomos Placements et Adomos Gestion Immobilière. L'identité de la société consolidante est la suivante : Société mère du Groupe : ADOMOS Siège social : 75 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris N° Siren : 424 250 058 10. Rémunération des dirigeants Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la rémunération brute globale des membres du Conseil d'administration s'est élevée à 508 K€. 16 La Sté Adomos SA a publié ce contenu, le 30 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

